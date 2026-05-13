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La folle remontée de Luis Castro avec Levante

VM
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La folle remontée de Luis Castro avec Levante

La folie des grandeurs se poursuit en Liga. Alors que le Barça a de nouveau été sacré champion d’Espagne dimanche soir et que le Betis vient de retrouver la Ligue des champions après 21 ans d’absence, le suspense est total dans la course effrénée au maintien de l’autre côté des Pyrénées. Vainqueur au terme d’un match fou sur la pelouse du Celta (2-3) ce mardi soir, Levante a enchaîné un second succès de rang en championnat et vient de sortir de la zone rouge.

Levante en fuego

Depuis la nomination de l’ancien coach de Nantes Luis Castro en décembre dernier, Levante s’est progressivement relevé alors qu’il semblait condamné. Ces dernières semaines, le club avance sur un rythme digne d’une écurie taillée pour jouer les places européennes. Sur les 10 dernières journées de Liga, les Granotes ont décroché 5 succès et un total de 18 points.

Seul le Barça affiche un meilleur bilan sur la même période (30 points sur 30 possibles). Cette forme impressionnante pourrait faire la différence dans la dernière ligne droite. Au total, ce ne sont pas moins de 13 équipes qui se tiennent en seulement 8 points à trois matchs de l’issue du championnat. Par exemple, Getafe n’est pas encore maintenu malgré sa 7e position au classement. La définition du mouchoir de poche.

Décidément, il a le nez creux, M. Kita.

Un ancien coach de Nantes empoche une victoire précieuse pour le maintien

VM

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