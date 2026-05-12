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Espagne : 2 cadres privés de Coupe du monde

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Espagne : 2 cadres privés de Coupe du monde

Au vu de leur saison, ce n’est pas illogique… Dans l’optique de la Coupe du monde 2026, Luis de la Fuente a procédé à une liste (très) élargie de 55 joueurs. Et dans cette dernière, deux noms bien connus n’apparaissent pas : Dani Carvajal et Álvaro Morata.

Des saisons pourries, performances et temps de jeu réunis

Le latéral droit du Real Madrid paye ses blessures, qui ont drastiquement diminué son temps de jeu avec le club de Kylian Mbappé. Quant à l’attaquant axial, ses performances à Côme se sont avérées plus que décevantes. Les deux champions du dernier Euro ne participeront donc pas au Mondial, et n’accompagneront pas Lamine Yamal.

Pas sûr que la pépite de Barcelone ait besoin d’eux, de toute façon.

La qualification du Rayo Vallecano offre un beau cadeau à l’Espagne

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