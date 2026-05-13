Le Betis retrouve la Ligue des champions

Guess who’s back. Après sa victoire face à Elche mardi soir lors de la 36e journée de Liga (2-1), combiné à la défaite du Celta de Vigo face à Levante (3-2), le Real Betis est assuré de disputer la Ligue des champions la saison prochaine.

Vingt ans d’attente

Assurés de terminer à la 5e place, synonyme de qualification directe pour la C1, les Andalous retrouvent donc la coupe aux grandes oreilles pour la première fois depuis la saison 2005-2006. Pour leur première participation, les Verdiblancos s’étaient arrêtés en phase de groupes. Un succès précieux permis par Cucho Hernández (1-0, 9e) et Pablo Fornals (2-1, 68e).

En bas du classement, la victoire de Levante permet donc aux Granotas de sortir de la zone de relégation pour se hisser à la 16e place. Rien n’est encore fait en revanche dans la course au maintien alors qu’il reste deux journées de championnat et que six équipes se tiennent en deux points de la 14e à la 19e place.

Seul Oviedo connaît déjà son destin.

Un joueur du Betis espère voir un footballeur faire son coming out