Le Real Madrid freiné par le Betis

Real Betis 1-1 Real Madrid

Buts : Bellerín (90e+4) pour les Verdiblancos // Vinícius Júnior (17e) pour les Merengues

Et ça continue encore et encore. Si les espoirs de titre en Liga étaient quasiment devenus nuls pour les Madrilènes, cette nouvelle contre-performance face au Real Betis (1-1) semble promettre une nouvelle saison blanche aux Merengues.

Craquage dans le temps additionnel

Les protégés d’Álvaro Arbeloa avaient pourtant pris le match en main dès la fin du premier quart d’heure grâce à Vinícius Júnior, parfaitement positionné dans la surface des Béticos, alors qu’Álvaro Valles n’est pas parvenu à suffisamment bien détourner la tentative aux 35 mètres de Federico Valverde. L’international brésilien a parfaitement conclu en croisant sa frappe du gauche (0-1, 17e). Si les Madrilènes auraient pu bénéficier d’un penalty pour une main de Ricardo Rodríguez dans sa surface, finalement passée inaperçue auprès de l’arbitre et de la VAR (24e), les joueurs de la capitale ont toutefois tremblé à l’approche de la mi-temps sur la tentative d’Antony détournée par Dean Huijsen vers ses propres cages, mais Andriy Lunin veillait (44e), tout comme face à Cédric Bakambu, puis Antony dans le temps additionnel (45e+1).

Conscients de la fébrilité des Madrilènes ces dernières semaines, les Verdiblancos ont poussé fort pour revenir au score. Kylian Mbappé a cru délivrer les siens sur un superbe ciseau, mais il a finalement été désigné hors jeu (55e). En difficulté dans le jeu, les Madrilènes ont également subi un coup du sort en fin de rencontre puisque Mbappé a demandé à être remplacé (81e). Alors que l’arbitre de la rencontre allait siffler la fin de la rencontre, Héctor Bellerín est venu crucifier le Real en concluant du pied droit l’offrande d’Antony (1-1, 90e+4). Ce match nul permet au Betis de cadenasser sa cinquième place, synonyme de qualification en Ligue Europa.

Pas que le maillot qui risque d’être blanc du côté de Madrid à la fin de la saison.

Real Betis Balompié (4-2-3-1) : Valles – Rodríguez, Natan, Bartra (Llorente, 32e), Bellerín – Fidalgo (Roca, 46e), Amrabat (Isco, 73e) – Ezzalzouli, Fornals (Lo Celso, 68e), Antony – Bakambu (Hernández, 46e). Entraîneur : Manuel Pellegrini.

Real Madrid CF (4-4-2) : Lunin – Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen (Alabal, 73e), Mendy – Díaz (Manuel Angel, 82e), Bellingham, Valverde, Pitarch (Camavinga, 73e) – Mbappé (G.García, 81e), Vinícius Júnior. Entraîneur : Álvaro Arbeloa.

Sans Mbappé, le Real assure face au Betis