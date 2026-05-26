Comme le Real Madrid, ils sont snobés dans la liste de l'Espagne

Si le Real Madrid et Dean Huijsen accusent le coup de ne pas être au rendez-vous du Mondial cet été, ils sont loin d'être les seuls à avoir été laissé sur le carreau par Luis de la Fuente. Villarreal, le Real Betis ou Côme, nombreux sont les clubs qui auraient pu intégrer la liste espagnole. Tour d'horizon.

→ Hector Bellerín, snobé jusqu’au bout (Real Betis)

Indéboulonnable de la défense du Real Betis cette saison, hormis en cas de blessures, Hector Bellerín ne connaîtra pas son premier tournoi majeur avec la Roja cet été. Avec seulement quatre capes avec l’Espagne dans sa carrière, le natif de Calella était loin de jouer les premiers rôles dans l’esprit de Luis de la Fuente pour le poste d’arrière droit. Reste les regrets de ne pas voir sa coupe mulet et son ouverture d’esprit parader devant Donald Trump.

→ David Soria, la muraille du Colisée (Getafe)

Si l’Espagne avait pu aligner un onze uniquement de gardien, David Soria y aurait été sans la moindre hésitation. Grand artisan de la qualification en Ligue Conférence de Getafe cette saison, celui qui porte la tunique geta depuis 2018 n’a jamais été appelé avec l’Espagne. Mais avec 12 clean-sheets, 38 buts encaissés en 38 matchs de Liga, il se positionne comme l’un des tous meilleurs portiers du championnat espagnol de l’exercice 2025-2026.

→ Emmène nous à New-York, Isi Palazón (Rayo Vallecano)

Héros du parcours du Rayo Vallecano en Ligue Conférence, Isi Palazón ne verra peut être pas l’Amérique mais pourra se consoler avec un maintien des Franrirrojos et des vacances anticipées après son pétage de câble contre un arbitre de Liga. Le divin chauve n’emmènera pas l’Espagne à New York, mais bien le Rayo à Leipzig ce mercredi pour affronter Crystal Palace en finale de C4.

→ Aleix Febas, l’efficacité avant la beauté (Elche)

Il n’est pas toujours possible de défendre proprement et Aleix Febas le sait mieux que quiconque. Entre le défenseur rugueux et dépositaire du jeu, le milieu de terrain d’Elche le sait avec ses dix cartons jaunes récoltés sur l’ensemble de la saison. Mettre le pied quand il faut permet aussi d’être champion du monde, Luis de la Fuente pourrait le regretter.

→ Hugo Duro, la renaissance valencienne (Valence CF)

Un natif de Getafe révélé au plus haut niveau comme attaquant du côté de Valence, la trajectoire de carrière d’Hugo Duro semble sortir d’une fiction. Une seule sélection avec la Rojita et puis s’en va, mais sa capacité de débloquer des situations qui paraissaient perdues est toujours là. Comme son but face à Las Palmas en mai 2025 qui a permis au club ché de se maintenir en Liga. Parfait pour pallier les potentiels forfaits de Nico Williams et Lamine Yamal sur les ailes.

⚽️ Hugo Duro marque un but très important sur la pelouse de Las Palmas, et valide pour le moment le maintien du Valencia CF !pic.twitter.com/kF98PcGhM4 — LigActu 🇪🇸 (@LigActu) May 3, 2025

→ Pau Torres, bons baisers de Birmingham (Aston Villa)

On l’avait presque oublié depuis son départ à Aston Villa, mais Pau Torres continue de bâtir sa carrière du côté de Birmingham. Homme de confiance d’Unai Emery, il a déjà porté à 24 reprises la tunique de l’Espagne depuis 2019, mais sa régularité, sa fiabilité dans les relances et la qualification des Villans en Ligue des champions n’ont pas suffi pour convaincre Luis de la Fuente.

→ Carlos Espí pour un maintien inespéré (Levante)

Annoncé comme condamné à la relégation, Levante a pu compter sur la science de Luis Castro et les buts de Carlos Espí sur la seconde partie de saison pour conserver sa place dans l’élite du football espagnol. Avec 10 buts inscrits entre février et mai, l’avant-centre des Granotas enregistre la plus belle progression de la saison. Savoir briller quand il faut n’est pas donné à tout le monde.

→ Alberto Moreno, la dolce vita (Côme)

Débarqué à Côme à l’été 2024, Alberto Moreno a été aux origines du projet porté par Cesc Fàbregas. Une ascension en Serie A et une qualification historique en Ligue des champions en deux ans n’ont pas suffi pour se frayer une place parmi les 26. Le fait de disputer seulement 23 matchs toutes compétitions confondues peut être également un début de réponse.

Ansu Fati a inscrit 11 buts avec l'AS Monaco en compétition officielle cette saison, soit son record lors d'un exercice en club en carrière professionnelle (10 avec Barcelone en 2022/23). #FCMASM — Stats Foot (@Statsdufoot) May 2, 2026

→ Alberto Moleiro, pour mettre Vila-Real sur la carte (Villarreal)

Villarreal, troisième de Liga cette saison n’a donc aucun représentant dans la liste de Luis de la Fuente. Révélé du côté de Las Palmas, Alberto Moleiro, à ne pas confondre avec Alberto Moreno, aurait pu (dû ?) goûter à l’équipe A de l’Espagne mais celui qui continue pour le moment de faire les beaux jours des ailes de la Rojita n’aurait pas fait pâle figure. Un pari pour l’avenir ? Sauf s’il décide finalement d’opter pour la sélection cubaine.

→ Ansu Fati, pour ne pas trembler en cas de tirs au but (Monaco)

Après une longue traversée du désert, Ansu Fati est loin d’être redevenu la promesse qu’il était lors de ses grands débuts. Pour autant il sort d’une saison tout à fait honorable du côté de Monaco avec onze buts inscrits en 25 matchs, son record depuis le début de sa carrière. Pas des stats de crack, mais des penaltys réussis sur le Rocher qui auraient permis aux Espagnols d’être rassurés en cas de séance de tirs au but interminable en finale.

Après les remous, Arbeloa salue Mbappé