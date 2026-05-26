Avec Ernest Nuamah mais sans Abdul Samed : la pré-liste du Ghana pour le Mondial

Les 28 Black Stars sont là. Le tout frais entraîneur du Ghana, Carlos Queiroz, a annoncé la liste des 28 joueurs qui prendront part à la préparation de son équipe pour le Mondial. Parmi les convoqués, 5 gardiens, qui pourraient être réduits à trois avant le début de la compétition. Aux côtés des gros noms Antoine Semenyo, Iñaki Williams et André Ayew, plusieurs joueurs (ou anciens joueurs de Ligue 1) devraient prendre part au tournoi à l’image du revenant Ernest Nuamah et du Rennais Alidu Seidu.

🚨 Head Coach Carlos Queiroz has named a 28-man squad for the #BlackStars training camp in Cardiff, ahead of the international friendly against Wales. 🇬🇭🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 ✍🏾 more on: https://t.co/jIocMv6M29 pic.twitter.com/NrvMXGAiqa — 🇬🇭 Black Stars (@GhanaBlackstars) May 25, 2026

Des barragistes en soute

Kojo Oppong (Nice) et Augustine Boakye (Saint-Étienne) sont également dans cette pré-liste, alors que leurs deux clubs s’affrontent ce soir pour le barrage de promotion en Ligue 1. Il y a quelques heures, Claude Puel avait confirmé la présence de son joueur pour le match au micro de Nice-Matin, tandis que Philippe Montanier avouait être toujours dans l’incertitude. Salis Abdul Samed sera bien présent pour la rencontre contre Saint-Étienne puisque le Ghanéen n’a pas été retenu dans la pré-liste de sa sélection.

Il en est de même pour le frère de Jordan, André Ayew, et pour Mohammed Kudus. L’ailier virevoltant des Spurs absent des terrains depuis le 4 janvier peut fêter tranquillement le maintien de son club en Premier League.

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