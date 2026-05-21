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Un tirage au sort qualifie l’Algérie en quarts de finale de la CAN U17

CT
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Un tirage au sort qualifie l’Algérie en quarts de finale de la CAN U17

Le destin a frappé comme en 2015. L’Algérie a validé son ticket pour les quarts de finale de la CAN U17 2026, malgré sa défaite contre le Sénégal (2-1) lors du dernier match de poules, ce mercredi. Les Petits Verts ont obtenu cette qualification grâce… à un tirage au sort.

Le sort s’est chargé de tout

Deuxième ex aequo du groupe D avec le Ghana (quatre points), la sélection algérienne compte le même nombre de buts marqués et encaissés que son rival. Dans ce cas, le règlement de la compétition oblige les deux équipes à laisser leur destin entre les mains de la fatidique loterie.

L’Algérie en sort heureuse et prend rendez-vous avec la Tanzanie en quarts de finale, dimanche (15 heures). Ce tirage permet également aux joueurs d’Amine Ghimouz de participer à la Coupe du monde U17 au Qatar, en novembre 2026.

Comme quoi, une CAN peut tout à fait se gagner dans les bureaux.

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CT

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