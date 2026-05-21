Le prince William en feu pour le sacre d’Aston Villa

Une nuit royale. Au cours de la folle soirée qui a sacré Aston Villa ce mercredi, les faits et gestes d’un homme étaient particulièrement scrutés dans les travées du stade Beşiktaş. Supporter des Villans de longue date, le prince William était en tribunes pour assister au premier sacre européen depuis 44 ans pour le club de Birmingham.

On peut dire que le prince de Galles n’a pas fait dans la retenue. Sur l’ouverture du score des hommes d’Unai Emery et le pétard de Youri Tielemans, William a laissé exploser sa joie.

PRINCE WILLIAM ABSOLUTELY LOVES IT 👑 pic.twitter.com/HQyyMyzfJK — Football on TNT Sports (@footballontnt) May 20, 2026

Le fils du roi Charles III était aux anges toute la soirée et a dû apprécier le bonbon de Buendia avant la pause. Comme pour les joueurs, les célébrations se sont étirées dans la nuit pour le prince de Galles, que l’on a aussi aperçu en train chanter au rythme de « Sweet Caroline » (oh oh oh).

The future king was loving life after Aston Villa won the Europa League! 🏆#AVFC 🦁 pic.twitter.com/XQZbHAFGLM — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) May 21, 2026

Pour ponctuer cette nuit de rêve, le membre de la famille royale s’est même offert une photo en compagnie du précieux trophée et du magicien de la C3 Unai Emery.

« Good times never seemed so good ».

Unai Emery dans l’histoire des Coupes d’Europe