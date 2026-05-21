Le documentaire Netflix sur le fiasco des Bleus à Knysna fait un carton d’audience

Faire un bon démarrage, c’est exactement ce que le car n’avait pas fait en 2010. Seize ans après, le pays attend toujours des réponses à propos de ce qu’il s’est passé en Afrique du Sud. Il en a eu quelques-unes, dont certaines étaient déjà connues, de la part des acteurs du fiasco ayant accepté de témoigner dans Le bus : les Bleus en grève, diffusé sur Netflix depuis le 13 mai.

Un démarrage en fanfare

Selon la newsletter spécialisée Netflix & Chiffres, le doc aurait été visionné 2,1 millions de fois au dimanche 17 mai, soit sur une période de cinq jours. Il se classe même à la quatrième place du top global Netflix pour les productions dans une langue qui n’est pas l’anglais.

La newsletter précise également qu’il a sans doute réalisé « le meilleur lancement d’un documentaire européen sorti un mercredi », notamment avec l’absence de concurrence dans ce secteur.

Il n’y a plus qu’à attendre la saison 2.

Un trophée de la Coupe du monde 1998 enterré quelque part en France