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Le maire de Paris vole au secours de Kylian Mbappé

JD
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Le maire de Paris vole au secours de Kylian Mbappé

Avec des amis pareils… Alors qu’il ne vit pas forcément une bromance avec son entraîneur au Real Madrid, Kylian Mbappé doit aussi gérer une polémique politique tout en se préparant pour la prochaine Coupe du monde. Après avoir pris la parole dans le magazine étatsunien Vanity Fair pour alerter du danger que représenterait une arrivée du Rassemblement national au pouvoir, l’attaquant de l’équipe de France s’est vu vertement critiqué par le président dudit parti Jordan Bardella, lequel a déclaré savoir « ce qui arrive lorsque Kylian Mbappé quitte le PSG : le club gagne la Ligue des champions ! (Et peut-être bientôt une deuxième fois.) »

Paris toujours derrière lui

En réaction à quoi, le maire de Paris Emmanuel Grégoire est venu au secours du Kyk’s, apportant son « plein soutien » à cet « enfant du Grand Paris, qui s’est positionné clairement contre le RN et l’extrême droite ».

« Les sportifs, les artistes et toutes les figures publiques ont non seulement le droit, mais la légitimité de s’exprimer politiquement », a ajouté l’édile socialiste.

Si c’est un moyen de l’attirer sur sa liste pour les Municipales de 2032, c’est finement joué.

Une rue nommée d'après Thierry Henry à New York ? Attention polémique en vue !

JD

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