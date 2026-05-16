Les enseignements astrologiques de la liste des Bleus de Didier Deschamps pour le Mondial 2026

Trop de Sagittaires, pas assez de Béliers. Raymond Domenech n’a jamais rechigné à un peu d’astrologie pour construire un groupe et une équipe. Mais qu’en est-il de Didier Deschamps ? La liste des 26 joueurs ne serait-elle pas un condensé d’une réflexion aussi footballistique qu’astrologique ? Tentons d’y répondre.

26 juin 2026, 22h47. Les Bleus sont à quelques secondes de décrocher un point importantissime contre la Norvège en vue d’une qualification pour les 16es de finale de la Coupe du monde. Dernier dégagement d’Ørjan Nyland, William Saliba et Dayot Upamecano se gênent et disputent tous les deux le duel aérien. Comme dans une scène au ralenti, le ballon passe au-dessus des deux défenseurs centraux et Erling Haaland profite de l’offrande pour s’en aller tromper tranquillement Mike Maignan et entériner l’élimination des Bleus pour la suite de la compétition. Une surprise ? Pas vraiment. « Le Bélier ne joue pas avec le Scorpion », avait prévenu Raymond Domenech.

Des Béliers « dominants » aux « grandes têtes Sagittaires »

Pour l’astrologue et tarologue Arnaud Malherbe, « il faut un mix de tout, une équipe qui se complète » pour composer le groupe des Bleus qui disputera la Coupe du monde. Un conseil que Didier Deschamps a pris à la lettre puisque le sélectionneur a varié les profils, les ascendants et les signes qui composent sa team. Quatre Béliers, quatre Taureaux, deux Gémeaux ou encore un Poisson, tous trouvent leur place dans la liste des 26. Tous ? Un signe résiste encore et toujours à une convocation : les Capricornes. Dans le cas où l’on imagine Deschamps comme un adepte de ces sciences occultes, ce choix est en alignement parfait avec l’idée de groupe que défend le double D. « Les Capricornes sont de nature solitaire », explique Arnaud Malherbe. Voilà peut-être l’une des raisons de l’absence de Youssouf Fofana (sa deuxième partie de saison peut aussi compter, attention).

En dehors du cas très spécial des Capricornes, le groupe France est organisé équitablement. Deux Cancers pour l’équilibre (« les Cancers c’est rassembleur, c’est l’esprit de groupe »), un Poisson (lien fort avec les pieds des footballeurs) et des Béliers (« chez tous les grands sportifs il y a des Béliers dominants »). Pour un équilibre parfait, Arnaud Malherbe précise qu’il aurait fallu « des petits Gémeaux sur les ailes et des grandes têtes Sagittaires dans les buts ». Pas de chance, ni Jules Koundé (Scorpion !!), ni Malo Gusto (Taureau), ni Theo Hernandez (Balance), ni Lucas Digne (Cancer) ne remplissent les conditions cochées par Bixente Lizarazu quelques années en arrière. Pour les « grandes têtes » dans les cages, Robin Risser (Sagittaire) sauve les Bleus !

La peur du Scorpion

Deschamps s’en remettrait-il aux astres comme Domenech à son époque, comme l’a remis au goût du jour le documentaire consacré au fiasco de Knysna sur Netflix ? « Quand je suis arrivé à Lyon, j’ai regardé : ils avaient six ou sept Scorpions, disait Ray Do. La base, c’était d’en éliminer au maximum. J’en ai gardé deux. » Deux Scorpions dans un monde idéal, c’est parfait : Koundé et Upamecano sont là. C’est peut-être cela qui a coûté sa place à Eduardo Camavinga. Le natif du 10 novembre est certes loin de son niveau, mais il est surtout le Scorpion de trop pour espérer remporter un nouveau Mondial. Un caractère conflictuel confirmé par Arnaud Malherbe : « Le Scorpion peut créer des conflits… il symbolise le non. » Même sort pour le disparu Lucas Chevalier qui, au-delà de sa relégation sur le banc du PSG, paie son signe astronomique qui divise.

Deschamps doit avoir un côté Vierge assez chiant Arnaud Malherbe

Pour le célèbre Gérard Darmon, « le Lion ne s’associe pas avec le cafard ». Rayan Cherki et Marcus Thuram, tous les deux Lions, auront peut-être l’occasion de s’associer durant la compétition. « Les lions sont les meneurs » pour Arnaud Malherbe. Deux félins pour mener la troupe bleue. Si le plus Lion des Lions, Corentin Tolisso, n’est pas de la partie, le quota de leaders est atteint. Cherki leader technique et Thuram champion de la déconne ?

Ancien de la maison tricolore, Philippe Mexès n’a jamais caché son amertume envers Domenech. Il n’est pas le seul, mais l’utilisation de l’astrologie a particulièrement marqué l’ancien Milanais. « Ce que je n’aimais pas chez lui ? Le Bélier ne joue pas avec le Scorpion, avait-il expliqué dans le podcast Kampo. Pour moi, ce n’est pas du football, on n’est pas au théâtre. » Une théorie à laquelle ne souscrit pas du tout notre astrologue : « C’est une grosse connerie ça, le Bélier et le Scorpion sont le signe de la compétition par excellence. » Aucune chance, donc, de voir Upamecano et Saliba (Bélier) coûter la qualification des Bleus pour la phase à élimination directe, ouf ! « Deschamps doit avoir un côté Vierge assez chiant », conclut Arnaud Malherbe. Le sélectionneur est en fait Balance ascendant Poisson… qui descend donc de la Vierge ! En résumé : on n’y comprend rien, et c’est peut-être mieux ainsi.

Ces grands absents chez les Bleus en Coupe du monde sous Deschamps