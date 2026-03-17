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Youssouf Fofana regrette son manque de reconnaissance en France

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Youssouf Fofana regrette son manque de reconnaissance en France

Yous-souffre. Arrivé à l’AC Milan en 2024, Youssouf Fofana regrette que ses performances avec les Rossoneri passent sous les radars en France. « La Serie A, on a passé quelques mois sans l’avoir en France l’an dernier, je suis un dommage collatéral, confie l’ancien Monégasque à L’Équipe. Je passe un cap dans ma carrière chez un géant d’Italie et personne ne me voit, je n’ai pas de retour sur investissement. »

Un an et demi loin de la sélection

Le milieu de terrain de 27 ans n’a plus été convoqué en équipe de France depuis octobre 2024. Passé dans un rôle de milieu relayeur à Milan, Fofana souligne un manque de compréhension des observateurs sur son jeu, l’écartant des débats médiatiques pour une place en Coupe du monde 2026.

« Aujourd’hui, pour les médias, je ne suis pas dans les débats. C’est dommage », commente l’homme aux 25 sélections, qui garde tout de même le Mondial en ligne de mire : « Est-ce que j’ai envie d’y aller ? Un grand oui ! (pour y parvenir) Je dois mieux finir la saison que je ne l’ai commencée. »

Il peut se rassurer en se disant qu’il est certainement devant Coco Tolisso.

Christopher Nkunku, toujours dans le coup

CT

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