Pogba raconte comment l’affaire d’extorsion de fonds a affecté sa mère

On avait dit pas les mamans. Rarement loquace sur l’affaire d’extorsion dont il a été victime, Paul Pogba est revenu sur cet épisode douloureux dans un podcast avec Rio Ferdinand. Dans ce dernier, le milieu de l’AS Monaco a surtout évoqué les conséquences sur sa famille et notamment sa mère, Yeo Moriba.

« J’ai peut-être fait une erreur »

« Entendre toutes ces histoires, c’était dur pour elle. Très dur. Mais elle a toujours été là. […] C’était vraiment difficile parce que, quand des frères se disputent, les premiers touchés, ce sont les parents, a assuré Pogba. Donc, c’était difficile pour ma mère. Bien sûr, tu dois être là pour elle, la vie passe vite. J’ai peut-être fait une erreur. Mon frère savait qu’il en avait fait une. Mais finalement, c’est notre mère et il faut la rendre heureuse. »

Pour rappel, Mathias Pogba a été condamné à un an de prison ferme (plus deux avec sursis) pour « extorsion en bande organisée » et « tentative d’extorsion » contre son frère. Une peine purgée depuis, tandis que le champion du monde 2018, lui, a retrouvé le chemin des terrains après plus de deux ans d’absence à la fin de l’année 2025 avant de se blesser au mollet et de grappiller de nouveau quelques minutes de jeu avec l’ASM au mois d’avril. À ce jour, il compte 51 minutes de jeu en Ligue 1.

Le plus dur est derrière lui.

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