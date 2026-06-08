Lamine Yamal et Nico Williams disponibles face au Cap-Vert

Bonne nouvelle. Après avoir participé au début de l’entraînement avec le groupe au complet dimanche, Lamine Yamal et Nico Williams « seront disponibles » pour le début de la Coupe du monde a annoncé Luis de la Fuente en conférence de presse.

"Llevamos mucho tiempo juntos. Este grupo es una familia que tiene unos lazos tremendos, ese es nuestro secreto. Además, claro, son muy buenos, los mejores”. 🗣️ Luis de la Fuente, seleccionador de la @SEFutbol 📌 Estadio Cuauhtémoc (Puebla). #VamosEspaña I #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/QABCWGUGBJ — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) June 8, 2026

Absents du déplacement au Mexique

En revanche les deux compères, tout comme Víctor Muñoz, n’ont pas fait le déplacement à Puebla au Mexique, lieu du dernier match amical de préparation de la Roja contre le Pérou prévu dans la nuit de lundi à mardi. « Nous regrettons qu’ils ne soient pas avec nous, mais les services médicaux et les préparateurs physiques nous recommandaient de les laisser », a expliqué de la Fuente en conférence de presse. Les trois joueurs sont donc restés au camp de base espagnol, à Chattanooga. Mais le technicien de 64 ans a assuré que : « Les trois seront disponibles pour le prochain match ».

Le monde est prévenu.

Lamine Yamal et Nico Williams aperçus à l’entraînement de l’Espagne