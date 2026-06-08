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Lamine Yamal et Nico Williams disponibles face au Cap-Vert

LB
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Lamine Yamal et Nico Williams disponibles face au Cap-Vert

Bonne nouvelle. Après avoir participé au début de l’entraînement avec le groupe au complet dimanche, Lamine Yamal et Nico Williams « seront disponibles » pour le début de la Coupe du monde a annoncé Luis de la Fuente en conférence de presse.

Absents du déplacement au Mexique

En revanche les deux compères, tout comme Víctor Muñoz, n’ont pas fait le déplacement à Puebla au Mexique, lieu du dernier match amical de préparation de la Roja contre le Pérou prévu dans la nuit de lundi à mardi. « Nous regrettons qu’ils ne soient pas avec nous, mais les services médicaux et les préparateurs physiques nous recommandaient de les laisser », a expliqué de la Fuente en conférence de presse. Les trois joueurs sont donc restés au camp de base espagnol, à Chattanooga. Mais le technicien de 64 ans a assuré que : « Les trois seront disponibles pour le prochain match ».

Le monde est prévenu.

Lamine Yamal et Nico Williams aperçus à l’entraînement de l’Espagne

LB

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