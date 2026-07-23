L'Ajax fonce vers le 3e tour préliminaire de la C4

Une formalité. En déplacement en Serbie, l’Ajax, que l’on n’a pas l’habitude de voir lancer sa saison européenne mi-juillet, a pris une sérieuse option sur la qualification pour le 3ᵉ tour préliminaire de la Ligue Conférence en surclassant Vojvodina ce jeudi soir (4-1). Une large victoire qui a forcément fait les affaires du nouvel entraîneur, Michel. À noter le premier but en professionnel pour Mohamed Adballa, qui, à 16 ans et 277 jours, devient le plus jeune buteur de l’histoire d’un club néerlandais en coupe d’Europe.

Le Partizan en démonstration, Copenhague piétine

S’ils parviennent à terminer le travail à la Johan Cruyff Arena jeudi prochain, les Ajacides pourraient croiser le fer avec les Irlandais de Shelbourne, qui n’a fait qu’une bouchée du club estonien de Kalju (5-2). Dans le même temps, les Serbes du Partizan Belgrade ont déroulé face au club luxembourgeois de l’UNA Strassen (4-0), Copenhague a signé un nul spectaculaire face aux Ukrainiens de Polissya Zhytomyr (3-3). Enfin, La Gantoise et Cherkasy n’ont pas réussi à se départager (0-0).

Non, le foot ne s’arrête jamais.

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