- C4
- 2e tour préliminaire
L'Ajax fonce vers le 3e tour préliminaire de la C4
Une formalité. En déplacement en Serbie, l’Ajax, que l’on n’a pas l’habitude de voir lancer sa saison européenne mi-juillet, a pris une sérieuse option sur la qualification pour le 3ᵉ tour préliminaire de la Ligue Conférence en surclassant Vojvodina ce jeudi soir (4-1). Une large victoire qui a forcément fait les affaires du nouvel entraîneur, Michel. À noter le premier but en professionnel pour Mohamed Adballa, qui, à 16 ans et 277 jours, devient le plus jeune buteur de l’histoire d’un club néerlandais en coupe d’Europe.
Le Partizan en démonstration, Copenhague piétine
S’ils parviennent à terminer le travail à la Johan Cruyff Arena jeudi prochain, les Ajacides pourraient croiser le fer avec les Irlandais de Shelbourne, qui n’a fait qu’une bouchée du club estonien de Kalju (5-2). Dans le même temps, les Serbes du Partizan Belgrade ont déroulé face au club luxembourgeois de l’UNA Strassen (4-0), Copenhague a signé un nul spectaculaire face aux Ukrainiens de Polissya Zhytomyr (3-3). Enfin, La Gantoise et Cherkasy n’ont pas réussi à se départager (0-0).
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TM