- Allemagne
- Eintracht Francfort
Un ancien coach de Monaco (re)file entraîner Francfort
Il Adi oui. Adi Hütter redevient l’entraîneur de l’Eintracht Francfort. Le technicien de 56 piges s’est engagé jusqu’en 2029 avec les Aigles, qu’il avait coachés entre 2018 et 2021. Entre-temps, l’Autrichien était parti voir si l’herbe était plus verte au Borussia Mönchengladbach et à Monaco. Après avoir emmené l’ASM à la deuxième puis à la troisième place en deux saisons de Ligue 1 (2023-2024 et 2024-2025), l’auteur du livre de coaching L’esprit d’équipe (voir So Foot n°213, février 2014) a visiblement conclu que non.
Il succède à un ancien de Ligue 1
Monaco l’avait évincé en octobre, après un début de saison galère. Sébastien Pocognoli était ensuite arrivé sur le Rocher, sans plus de succès. Cette saison, Francfort a échoué à se qualifier pour une sixième Coupe d’Europe d’affilée. Albert Riera, ancien coach des Girondins de Bordeaux, était arrivé fin janvier.
Adi Hütter wird neuer Cheftrainer von Eintracht Frankfurt 🦅 Der 56-jährige Österreicher übernimmt zum 1. Juli 2026 das Amt des Cheftrainers bei Eintracht Frankfurt. Hütter hat einen Vertrag bis 30. Juni 2029 unterschrieben.#SGE pic.twitter.com/bSFncMXWYx— Eintracht Frankfurt (@Eintracht) May 31, 2026
La valse commence.L’AS Monaco aurait trouvé son nouvel entraîneur
UL