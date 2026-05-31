Malgré la défaite, Arsenal parade

Avec Mikel Arteta en chauffeur de bus ? Comme prévu et malgré sa défaite en finale de Ligue des champions contre le PSG, Arsenal va bien parader dans les rues de Londres ce dimanche. La parade démarre à 14 heures, pour un trajet de 8 kilomètres dans la capitale anglaise. Quatre bus à impériale sont prévus.

Les Gunners, qui n’ont pas encore mis à jour leur communiqué d’informations pour la cérémonie, se vantent surtout d’avoir remporté la Premier League pour la première fois depuis 2004. « Cette saison restera gravée dans nos mémoires : remporter le titre de Premier League et soulever le trophée devant nos supporters à Selhurst Park [le stade de Crystal Palace]. » L’équipe féminine, qui a remporté la coupe des champions de la FIFA, participera à la fête.

Here's everything you need to know about today's historic parade 👇 — Arsenal (@Arsenal) May 31, 2026

Les Anglais présents à Budapest ne pourront pas y assister.

Chelsea (et Crystal Palace) trollent Arsenal