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Malgré la défaite, Arsenal parade

UL
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Malgré la défaite, Arsenal parade

Avec Mikel Arteta en chauffeur de bus ? Comme prévu et malgré sa défaite en finale de Ligue des champions contre le PSG, Arsenal va bien parader dans les rues de Londres ce dimanche. La parade démarre à 14 heures, pour un trajet de 8 kilomètres dans la capitale anglaise. Quatre bus à impériale sont prévus.

Les Gunners, qui n’ont pas encore mis à jour leur communiqué d’informations pour la cérémonie, se vantent surtout d’avoir remporté la Premier League pour la première fois depuis 2004. « Cette saison restera gravée dans nos mémoires : remporter le titre de Premier League et soulever le trophée devant nos supporters à Selhurst Park [le stade de Crystal Palace]. » L’équipe féminine, qui a remporté la coupe des champions de la FIFA, participera à la fête.

Les Anglais présents à Budapest ne pourront pas y assister.

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UL

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