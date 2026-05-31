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Les Parisiens ont quitté Budapest

UL
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Les Parisiens ont quitté Budapest

Avec un invité surprise. La délégation parisienne s’est envolée ! Elle a quitté Budapest peu après 14 heures. Un petit retard sur la programmation de la journée est à prévoir. Les joueurs, qui portent des tee-shirts « Back to back », doivent arriver à Paris peu après 16 heures ce dimanche, après un peu plus de 2 heures d’avion.

Champ-de-Mars, Élysée et Parc des Princes au programme

La journée ne fait que commencer : à leur arrivée, les joueurs et le staff parisiens paraderont sur le Champ-de-Mars, qui a ouvert au public à 14 heures. 90 000 personnes sont attendues. Tout ce beau monde ira ensuite à l’Élysée. Emmanuel Macron les recevra pour les féliciter. Enfin, à partir de 19h30, le Parc des Princes fêtera ses champions, 24 heures après les avoir admiré sur écran géant.

Le début d’une longue journée.

La maire du VIIIe arrondissement de Paris ne souhaite pas de rassemblement

UL

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