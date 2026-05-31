Les Parisiens ont quitté Budapest

Avec un invité surprise. La délégation parisienne s’est envolée ! Elle a quitté Budapest peu après 14 heures. Un petit retard sur la programmation de la journée est à prévoir. Les joueurs, qui portent des tee-shirts « Back to back », doivent arriver à Paris peu après 16 heures ce dimanche, après un peu plus de 2 heures d’avion.

Champ-de-Mars, Élysée et Parc des Princes au programme

La journée ne fait que commencer : à leur arrivée, les joueurs et le staff parisiens paraderont sur le Champ-de-Mars, qui a ouvert au public à 14 heures. 90 000 personnes sont attendues. Tout ce beau monde ira ensuite à l’Élysée. Emmanuel Macron les recevra pour les féliciter. Enfin, à partir de 19h30, le Parc des Princes fêtera ses champions, 24 heures après les avoir admiré sur écran géant.

👋 « On se voit à Paris » 😁✈️ pic.twitter.com/pCkYgwAw8H — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 31, 2026

Le début d’une longue journée.

La maire du VIIIe arrondissement de Paris ne souhaite pas de rassemblement