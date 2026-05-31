La maire du VIIIe arrondissement de Paris ne souhaite pas de rassemblement

Zéro, zéro, alors qu’il y a eu un, un. La mairie du VIIIème arrondissement de Paris a réclamé le « zéro rassemblement » sur les Champs-Élysées. Catherine Lécuyer, maire (LR) du quartier, a publié un long communiqué dénonçant les débordements survenus après la victoire du PSG en finale de Ligue des champions contre Arsenal, ce samedi soir.

« L’inacceptable s’est produit. Samedi soir, en marge de la finale de la Ligue des champions opposant le Paris Saint-Germain à Arsenal, l’avenue des Champs-Élysées et ses abords ont cessé d’être un espace de fête pour devenir une arène de guérilla urbaine, pose l’édile. Puisqu’il est impossible de célébrer un match sans basculer dans l’émeute, la seule réponse de bon sens est une nouvelle doctrine : le zéro rassemblement. » 780 personnes ont été interpellées.

Une journée de fête

Le Champ de mars, situé au pied de la Tour Eiffel dans la VIIème arrondissement, est ouvert au public à partir de 14 heures. Près de 90 000 personnes sont attendues. Les joueurs parisiens doivent remonter un parcours d’environ 450 mètres au milieu de la foule en présentant le trophée. Ils seront ensuite accueillis pour le goûter à la présidence de la République, après 18 heures. Une soirée au Parc des Princes démarrera ensuite à partir de 19 heures 30.

Malgré le professionnalisme exemplaire des forces de l’ordre, la stratégie du "zéro casse" a échoué. Nous demandons donc à l'État un changement de paradigme : l'interdiction des rassemblements à haut risque. Passons au "zéro rassemblement" pour sanctuariser les Champs-Élysées. pic.twitter.com/YMUUcCFF13 — Catherine LÉCUYER (@LECUYERCatherin) May 31, 2026

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