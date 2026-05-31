S’abonner au mag
  • C1
  • Finale
  • PSG-Arsenal (1-1, 4-3 TAB)

La maire du VIIIe arrondissement de Paris ne souhaite pas de rassemblement

UL
3 Réactions
La maire du VIIIe arrondissement de Paris ne souhaite pas de rassemblement

Zéro, zéro, alors qu’il y a eu un, un. La mairie du VIIIème arrondissement de Paris a réclamé le « zéro rassemblement » sur les Champs-Élysées. Catherine Lécuyer, maire (LR) du quartier, a publié un long communiqué dénonçant les débordements survenus après la victoire du PSG en finale de Ligue des champions contre Arsenal, ce samedi soir.

« L’inacceptable s’est produit. Samedi soir, en marge de la finale de la Ligue des champions opposant le Paris Saint-Germain à Arsenal, l’avenue des Champs-Élysées et ses abords ont cessé d’être un espace de fête pour devenir une arène de guérilla urbaine, pose l’édile. Puisqu’il est impossible de célébrer un match sans basculer dans l’émeute, la seule réponse de bon sens est une nouvelle doctrine : le zéro rassemblement. » 780 personnes ont été interpellées.

Une journée de fête

Le Champ de mars, situé au pied de la Tour Eiffel dans la VIIème arrondissement, est ouvert au public à partir de 14 heures. Près de 90 000 personnes sont attendues. Les joueurs parisiens doivent remonter un parcours d’environ 450 mètres au milieu de la foule en présentant le trophée. Ils seront ensuite accueillis pour le goûter à la présidence de la République, après 18 heures. Une soirée au Parc des Princes démarrera ensuite à partir de 19 heures 30.

Avec Booba ?

La RATP rebaptise une station de métro

UL

À lire aussi
Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?

Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?

Le 7 septembre 1996, à Las Vegas, une Cadillac blanche avec quatre hommes à bord s'arrêtait à hauteur de la BMW de Tupac et tirait sur le rappeur star. Vingt-huit ans plus tard, alors que l'aura du musicien n'a jamais été aussi grande et que les théories les plus folles sur son meurtre continuent de tourner, qu'en reste-t-il? Pour le savoir, enquête sur le destin tragique des quatre suspects, à quelques mois du procès de l'un d'entre eux.

Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Quelle finale avez-vous préféré ?

PSG-Inter 2025
PSG-Arsenal 2026
Fin Dans 2j
88
22

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.