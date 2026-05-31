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Čeferin a failli oublier que Marquinhos était le capitaine du PSG

UL
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Čeferin a failli oublier que Marquinhos était le capitaine du PSG

La boulette. Aleksander Čeferin, patron de l’UEFA, connaît-il le blase du capitaine du PSG ? C’est en tout cas ce qu’a laissé transparaître le big boss de l’UEFA au moment des célébrations d’après-match de la finale de Ligue des champions. Cocasse.

Eh oui : quand Ousmane Dembélé s’est présenté face à la coupe aux grandes oreilles, le Slovène l’a accompagné, comme si le Ballon d’or allait soulever le trophée. Le patron s’en est rendu compte, semble-t-il grâce à l’aide de Dembélé, puis a fait demi-tour et a salué Marquinhos, qui a finalement été le premier à soulever la Coupe.

Petit moment de fatigue.

Pour Nuno Mendes, le PSG « a déjà marqué l’histoire »

UL

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