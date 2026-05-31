Luis Enrique, un très grand à la table des géants

En signant un back-to-back avec le PSG et en rejoignant le cercle très fermé des coachs à trois Ligues des champions, Luis Enrique s'est fait une place dans le gratin.

Une finale, ça ne se joue pas, ça se gagne. Si quelqu’un le sait, c’est bien Luis Enrique. L’Asturien en a connu 18 depuis le début de sa carrière d’entraîneur… et il en a remporté 16. La deuxième Ligue des champions du Paris Saint-Germain, décrochée à Budapest samedi, consacre définitivement son coach comme l’un des plus grands de l’histoire. Parce que conserver la coupe aux grandes oreilles est rarissime, mais plus encore parce que le PSG a dû surmonter bien des difficultés pour renouer avec le prestigieux trophée. Et s’il l’a fait, c’est grâce à l’homme qui a tout changé depuis son arrivée en 2023.

La gestion du maestro

Il faut rendre à Luis Enrique ce qui appartient à Luis Enrique, c’est-à-dire… tout. Le PSG sortait d’une saison infernale, riche de 65 matchs entre le 16 août 2024 et le 13 juillet 2025 – merci la Coupe du monde des clubs. Il a fallu remettre le bleu de chauffe un mois plus tard, dès le 13 août, pour la Supercoupe de l’UEFA, et s’enquiller 56 autres matchs. Forcément, des grains de sable sont venus se loger dans les rouages. Les blessés se sont accumulés, d’Ousmane Dembélé à João Neves, en passant par Achraf Hakimi ou encore Fabián Ruiz. Mais la maison rouge et bleue est restée debout.

Même avec la contrainte de jouer des matchs retour éliminatoires à Stamford Bridge, à Anfield et à l’Allianz Arena. Même avec des blessures. Même sans Gigio Donnarumma, providentiel la saison passée, que le PSG a réussi à « oublier ». Matvey Safonov a fini par trouver sa place et à convaincre tout le monde, donnant raison au choix d’Enrique. Le technicien espagnol a su répondre aux équations que cette drôle de saison lui a posées, notamment en replaçant Warren Zaïre-Emery au poste de latéral, avec un franc succès.

« La saison a été longue. On a beaucoup travaillé, on a beaucoup souffert, on a eu des difficultés en début de saison. L’équipe est montée en puissance au bon moment, soulignait Marquinhos samedi soir au micro de M6. Le coach a beaucoup géré le temps de jeu des joueurs pour arriver avec l’effectif complet aujourd’hui. »

Un, dos, tres !

Ce soir encore, son discours a fait la différence. « C’est un coach qui travaille beaucoup le mental, poursuit Marqui en évoquant ses mots à la mi-temps, alors qu’Arsenal menait au score. Il a dit : “Continuez, continuez à pousser, à aller chercher les espaces. Il faut être agressif, si on joue mou, on ne va pas y arriver.” Il a donné quelques infos utiles pour nous, pour attaquer les espaces, faire les mouvements, et ça a bien marché en deuxième mi-temps, on a réussi à avoir le penalty comme ça. »

Le plus épatant restera peut-être la capacité du coach espagnol à garder ses joueurs mobilisés et affamés, alors même qu’ils avaient « fini le jeu ». Interrogé sur la quête d’un troisième titre, Marquinhos n’a pas montré beaucoup de doute : « On a un coach qui va nous pousser pour ça. D’abord, on a une Coupe du monde, qui est très importante. Mais dès qu’on va rentrer, le coach va savoir gérer, comme il a fait cette saison. » Pep Guardiola et Jürgen Klopp ayant décidé de prendre du recul, et Carlo Ancelotti étant occupé au Brésil, Luis Enrique s’impose, chez les entraîneurs, comme le nouveau patron incontesté du football de club.

Avec trois C1 au palmarès, il a d’ailleurs égalé Bob Paisley (1977, 1978, 1981), Zinédine Zidane (2016, 2017, 2018) et Guardiola (2009, 2011, 2023). Devant lui, seul Carlo Ancelotti. Un sacre comme un passeport vers le statut de légende ? « Ça ne m’intéresse pas », a répondu Lucho samedi soir. L’œuvre passe souvent avant l’architecte. Mais elle n’empêche pas de lui rendre tous les honneurs qu’il mérite.

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