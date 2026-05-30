La C1 de 2025 ou de 2026 ? Nasser al-Khelaïfi a déjà fait son choix

Patron content. Fier de voir ses joueurs glaner une seconde Ligue des champions d’affilée, et la deuxième de l’histoire, Nasser al-Khelaïfi, sans doute dans l’euphorie et le stress qui ont accompagné cette rencontre, considère déjà 2026 comme la meilleure. « Celle-là est plus belle. La première était belle, mais faire le back to back, c’est très spécial. On a travaillé pendant des années pour arriver à ce moment, à ce trophée », a réagi le président du PSG.

Nasser dissuade les supporters d’éventuels débordements

S’il y a déjà eu du grabuge dans Paris tout au long de la journée, président Nasser a prévenu ses fans, sans doute aussi pour que les pouvoirs publics n’amenuisent pas les chances d’une parade dans Paris ce dimanche. « L’ambiance est magnifique, les supporters méritent, ce sont les meilleurs. Supporters, faites doucement, ne faites pas de problème, on arrive demain pour célébrer avec vous. Je pense qu’on viendra à 14h sur le Champ-de-Mars. »

Le dimanche promet aussi d’être une belle fête !

À JAMAIS LES PREMIERS À EN AVOIR GAGNÉ DEUX !