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Jolie audience pour la finale de Ligue des champions

UL
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Jolie audience pour la finale de Ligue des champions

Et le meeting de Gabriel Attal ? Et le concert de Bouss ? 13,5 millions de personnes ont maté la séance de tirs aux buts de la finale de la Ligue des champions. Diffuseur de la finale en clair, M6 a capté quasiment 10 millions de téléspectateurs, quand Canal + et son compère Canal + Foot ont connu un pic à 3,7 millions de téléspectateurs. Sur la 2, la défaite de Moïse Kouame à Roland-Garros a attiré jusqu’à trois millions de personnes.

Moins de monde que lors de la dernière finale

La rencontre PSG-Arsenal, qui a démarré à 18 heures, a attiré dans l’ensemble 9,20 millions de téléspectateurs. C’est moins que les 11,5 millions de personnes rassemblées devant le p’tit écran pour la finale de la saison dernière, diffusée elle en prime time. Les Marseillais ont encore un record : 16,6 millions de personnes étaient devant TF1 en 1993.

Il y avait Questions pour un champion sur la 3 aussi.

Pas de polémique dans la presse anglaise après la finale

UL

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