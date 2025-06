Les grosses audiences TV du sacre du PSG en Ligue des champions

La fureur du samedi soir.

Sans surprise, la finale de la Ligue des champions entre le PSG et l’Inter a été un carton d’audiences, ce samedi. La rencontre a réuni 11,52 millions de téléspectateurs entre Canal+ et M6, les deux chaînes diffusant le récital parisien à Munich. Avec un pic à 13,5 millions de fans ou de curieux en fin de match et une part de 73,8% sur les 25-49 ans.

Un carton pour M6

Pour le détail, M6 a rassemblé 8,67 millions de personnes en moyenne, avec un pic à plus de 10 millions à 22h47 pour le coup de sifflet final, s’imposant sans forcer comme la première chaîne de la soirée devant Nouveaux meurtres à Saint-Malo sur France 3 (2,91 millions) et devant Canal+ et ses 2,85 millions d’abonnés.

Au total, entre M6 et Canal+, #PSGINT a réuni 11,52 millions de téléspectateurs (53,0% 4+ / 67,1% FRDA-50). Avec un énorme 73,8% sur les 25-49 ans et un pic à 13,5 millions en fin de match ! https://t.co/Hya934xgnb — Kevin Boucher-Rappet (@kevboucher) June 1, 2025

Un gros succès pour la sixième chaîne, au timing parfait pour la diffusion de la finale de la Ligue des champions, alors que TF1 participera à la fête ce dimanche en diffusant les images de la parade des champions d’Europe. Une toute petite consolation pour les Marseillais : la finale de 1993 avait rassemblé 16,6 millions de téléspectateurs sur TF1.

À jamais la meilleure audience d’une finale d’un club français.

