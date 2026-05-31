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Chelsea (et Crystal Palace) trollent Arsenal

UL
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Chelsea (et Crystal Palace) trollent Arsenal

Si Chelsea devient la fédération française de la lose, plus rien ne va… « Venez visiter la Maison des trophées de Londres. Réservez votre visite du stade à Stamford Bridge dès maintenant. » C’est par ces mots, postés sur les réseaux sociaux du club, que Chelsea a commenté la défaite d’Arsenal en finale de Ligue des champions contre le PSG.

Ce petit chambrage en règle au voisin londonien a été agrémenté de deux photos pas anodines : les deux trophées de Ligue des champions remportés par les Blues (en 2012 et 2021) et la Coupe du monde des clubs (en 2025). On y lit aussi que Chelsea est la « fierté de Londres ». Arsenal, qui n’a pas remporté de C1 dans son histoire, s’est aussi fait chambrer par Crystal Palace, récent vainqueur de la Ligue Conférence.

C’est validé !

Pas de polémique dans la presse anglaise après la finale

UL

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