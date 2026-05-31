Chelsea (et Crystal Palace) trollent Arsenal

Si Chelsea devient la fédération française de la lose, plus rien ne va… « Venez visiter la Maison des trophées de Londres. Réservez votre visite du stade à Stamford Bridge dès maintenant. » C’est par ces mots, postés sur les réseaux sociaux du club, que Chelsea a commenté la défaite d’Arsenal en finale de Ligue des champions contre le PSG.

Ce petit chambrage en règle au voisin londonien a été agrémenté de deux photos pas anodines : les deux trophées de Ligue des champions remportés par les Blues (en 2012 et 2021) et la Coupe du monde des clubs (en 2025). On y lit aussi que Chelsea est la « fierté de Londres ». Arsenal, qui n’a pas remporté de C1 dans son histoire, s’est aussi fait chambrer par Crystal Palace, récent vainqueur de la Ligue Conférence.

Come and visit London’s Home of Trophies. 🏆 Book your Stadium Tour at Stamford Bridge now. ⭐️⭐️ — Chelsea FC (@ChelseaFC) May 30, 2026

C’est validé !

Pas de polémique dans la presse anglaise après la finale