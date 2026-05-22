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Le sacre de Lens fait des heureux

TB
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Le sacre de Lens fait des heureux

Vainqueurs par procuration. Le sacre du RC Lens en Coupe de France fait des heureux. Déjà qualifiés en Ligue des champions, les Sang et Or libèrent en effet un ticket européen. Une aubaine pour le Stade rennais et l’AS Monaco. Récents sixièmes de Ligue 1, les Bretons en profitent en effet pour grimper d’un étage, passant de la Ligue Conférence à sa grande sœur, la Ligue Europa. Ce surclassement bénéficie au club de la Principauté : pas qualifiés jusqu’alors pour la moindre compétition européenne, les hommes du Rocher sont ainsi invités en C4.

Sept européens en quête de gloire

Cette soirée lève le voile sur l’ensemble du plateau des qualifiés tricolores pour les joutes européennes. Le PSG, Lens et Lille disputeront la Ligue des champions, l’OM et Rennes la C3 et donc Monaco la C4 (à commencer par un barrage fin août). Enfin, l’OL devra passer deux tours préliminaires pour s’inviter en C1.

L’Europe peut déjà commencer à trembler !

Revivez le multiplex de l’avant-dernière journée de Ligue 1

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