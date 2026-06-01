Florian Maurice n'est plus le directeur sportif des Aiglons

Tout sauf une surprise. L’OGC Nice a annoncé ce lundi le départ de son directeur sportif, Florian Maurice. Le club, qui a sauvé sa peau en Ligue 1 en dominant Saint-Étienne lors des barrages fin mai, a précisé que la fin de la collaboration s’était faite d’un « commun accord ».

Arrivé au Gym il y a deux ans, l’ancien DS du Stade rennais quitte les Aiglons au terme d’une saison catastrophique, marquée par une confrontation violente avec des supporters en novembre après une piteuse défaite à Lorient.

L’OGC Nice et Florian Maurice ont décidé, d’un commun accord, de mettre un terme à leur collaboration ⤵︎ — OGC Nice (@ogcnice) June 1, 2026

L’identité de son succeseur pas encore révelée

Dans un communiqué, le vice-président du Gym, Maurice Cohen, a rendu hommage à Maurice « pour ses qualités humaines et son professionnalisme. Malgré un contexte parfois difficile, il est resté pleinement investi et concerné par les objectifs de l’équipe jusqu’au bout. Nous le remercions pour son engagement et lui souhaitons le meilleur pour la suite. »

L’identité de son successeur n’est pas encore connue. Si dans un premier temps le nom de Grégory Lorenzi revenait avec insistance, l’ancien dirigeant du Stade brestois s’est finalement engagé à l’Olympique de Marseille. Plusieurs sources indiquent que Geoffrey Moncada, qui a passé huit ans à l’AC Milan, pourrait être l’heureux élu.

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