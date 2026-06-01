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Kevin Keegan annonce souffrir d'un cancer

EM
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Kevin Keegan annonce souffrir d'un cancer

Encore une très triste nouvelle qui touche le monde du football. Lors d’un évènement organisé à Newcastle, son ancien club, Kevin Keegan a annoncé souffrir d’un cancer de l’estomac de stade 4, soit le plus avancé de la maladie. Le Ballon d’or 1978 et 1979 a expliqué à Sky Sport que son cancer avait été diagnostiqué après un accident de voiture et « des symptômes aux abdominaux persistants ».

« Kevin occupe une place unique et précieuse dans l’histoire de Newcastle »

Auteur de 49 buts en 85 matchs avec les Magpies entre 1982 et 1984, l’attaquant anglais est une véritable icône au nord-est de l’Angleterre. Il aura même été à la tête de l’équipe entre 1992 et 1997 ainsi qu’en 2008.

Newcastle a d’ailleurs apporté son soutien à Kevin Keegan, âgé de 75 ans, dans cette épreuve : « Kevin occupe une place unique et précieuse dans l’histoire de Newcastle United, et dans le cœur de nos supporters. Sa passion, son leadership et son lien avec le club et la ville ont façonné certains de nos moments les plus mémorables. Tout le monde au club soutient Kevin et lui adresse force et vœux de bonheur, à lui et à sa famille, pour le chemin à parcourir. Kevin sera toujours chaleureusement accueilli à St. James’ Park et nous espérons le revoir bientôt. »

Good luck Mister Keegan ! 

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EM

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