Les fans de Newcastle envoient un message fort contre le racisme

Personne y avait pensé avant ? En tout cas, c’est une belle idée qu’on eu les supporters de Newcastle ce samedi après-midi, à l’occasion de la réception de Bournemouth à St James’s Park. Avant le début de la rencontre, les fans des Magpies ont mis à l’honneur les 11 premiers joueurs noirs de leur club, via des banderoles personnelles déployées dans toute une travée. Une action effectuée en lien avec l’association antiraciste Show Racism the Red Card (Carton rouge pour le racisme, en français).

The first 11 black players to play for Newcastle United. ⚫️⚪️#NoRoomForRacism // @SRTRC_England pic.twitter.com/bKykhcJiS2 — Newcastle United (@NUFC) April 18, 2026

Ces 11 joueurs rappellent forcément des souvenirs à tout fan de Newcastle. Au-delà du nombre, symbolique puisqu’il représente le nombre de joueurs dans une équipe de foot, on trouve du beau monde dans ce XI : le premier joueur noir de l’histoire du club Howard Gayle, le regretté et premier joueur professionnel à avoir assumé son homosexualité Justin Fashanu ou les attaquants Andy Cole et Faustino Asprilla.

La classe, en vrai.

Une légende de Newcastle quittera le club cet été