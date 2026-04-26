S’abonner au mag
  • Premier League
  • J34
  • Arsenal-Newcastle (1-0)

Mikel Arteta pleurniche sur l’arbitrage

MBC
9 Réactions
Mikel Arteta pleurniche sur l’arbitrage

Oui vas-y ouin ouin, ouin ouin. Si face à Newcastle ce samedi, Arsenal a empoché trois points primordiaux dans la course au titre avec Manchester City, Mikel Arteta n’était pas totalement satisfait du scénario de cette rencontre. En cause notamment, le carton jaune dégainé par l’arbitre à la suite de la faute de Nick Pope sur Viktor Gyökeres qui, selon le boss des Gunners, « méritait une expulsion évidente. »

« Contre City, il y aurait eu 1-1 et le titre est à portée de main »

Dans des propos rapportés par le Guardian, Arteta a déclaré avoir visionné l’action « dix fois ». « Si vous avez déjà joué au football, vous savez que c’est un carton rouge. C’est la deuxième fois en deux matchs, car contre Manchester City, quand Havertz file au but, Khusanov le fauche. Il y aurait eu 1-1 et le titre est à portée de main… C’était un carton rouge. Ce sont des détails qui comptent, et j’espère que ça va changer. »

Décidément contrarié, l’Espagnol a continué son monologue contre l’arbitrage, illustrant à nouveau la tension qui règne à Arsenal au moment de conclure sa belle saison par un titre de champion, une première depuis 2004. « Je constate la réalité des deux derniers matchs : dans les moments cruciaux où tout est en jeu, il nous faut un concours de circonstances favorables, et ça n’a pas été le cas. Je n’en ai pas parlé après notre défaite à City. J’en parle maintenant après notre victoire. C’est un carton rouge aujourd’hui. C’est un carton rouge à Manchester. » 

Mikel Artetacle.

Le bilan médiocre des clubs anglais en Coupe d’Europe cette semaine

MBC

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'affaire Frédéric Péchier
  • L'anesthésiste tueur
Les grands récits de Society: L'affaire Frédéric Péchier

Les grands récits de Society: L'affaire Frédéric Péchier

Après le Prix Varenne, notre article sur L'Affaire Péchier a remporté le prix Angle Noir du Club de la Presse de Reims, qui récompense le meilleur fait divers de l'année.

Les grands récits de Society: L'affaire Frédéric Péchier
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

03
Revivez Angers - PSG (0-3)
Revivez Angers - PSG (0-3)

Revivez Angers - PSG (0-3)

Revivez Angers - PSG (0-3)

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.