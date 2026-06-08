Un Diable rouge raccroche les crampons

Il a tellement accompli qu’on en oublierait son âge. À 31 ans, Divock Origi a annoncé ce lundi qu’il mettait un terme à sa carrière de footballeur. Le Belge (32 sélections, 3 buts), qui n’a plus joué depuis plus de deux ans et sans club depuis 6 mois, a publié un post Instagram en ce sens. « Mon rêve en tant que joueur est accompli. J’ai réalisé mes rêves d’enfant : jouer sur les plus grandes scènes et remporter les plus grands trophées », écrit-il, sous une photo de lui embrassant la Ligue des champions, remportée en 2019 grâce, notamment, à son but en finale. « Ma mission est accomplie. Je me tourne maintenant vers un nouveau chapitre de ma vie », conclut-il.

À l’occasion de sa retraite, il se rappelle, dans un article pour The Player’s Tribune, de son but décisif à la 88e minute du dernier match de poule de la Coupe du monde 2014 contre la Russie au Maracaña, de sa tête dans tous les journaux de Belgique, de sa sensation d’être le premier buteur d’un Mondial d’origine kényane et du silence jusqu’à sa chambre d’hôtel après le vacarme du stade. Il retrace son transfert à Liverpool dans la foulée, de la perte de sa grand-mère lors de sa dernière année à Lille (2014-2015), de son triplé en guise de pansement sur une plaie béante deux semaines après. Il y aborde également la carrière de son père, Michael, joueur de Genk et champion de Belgique.

Une fin au ralenti à seulement 31 ans

L’un des grands artisans de la Ligue des champions 2019 avait difficilement enchaîné par la suite. Hormis la saison 2022-2023 où il avait disputé 36 matchs avec l’AC Milan, Divock Origi ne comptabilise que 57 rencontres en 3 saisons, entre 2020 et 2024, à cause de problèmes musculaires. Sa dernière expérience, à Nottingham Forest, n’avait pas été fructueuse (22 matchs, 1 but) et son dernier match en carrière a eu lieu 3 jours après ses 29 ans, le 21 avril 2024.

Son contrat a pris fin avec l’AC Milan en janvier 2026, son histoire avec le foot pro en juin de la même année.

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