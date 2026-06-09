Didier Deschamps : « La vie est belle »

Cette fois, c’est fait : Didier Deschamps a dirigé son dernier match avec l’équipe de France sur le sol français, en attendant de voir jusqu’où ses Bleus vont l’emmener en Amérique du Nord. Tour à tour, dans une séquence préparée par TF1, Aurélien Tchouaméni, Désiré Doué et Kylian Mbappé ont abordé leur sélectionneur avec l’ambition de la Coupe du monde qui arrive.

Les Bleus rendent un magnifique hommage à leur entraîneur Didier Deschamps avant leur dernière compétition ensemble ! 🥹🇫🇷 📺 « L’Après-Match » continue en direct sur TF1 et en streaming sur TF1+ : https://t.co/0kxE7Lu0KQ pic.twitter.com/glM71o7dbL — TF1 (@TF1) June 8, 2026

« Il est prêt à s’adapter à tout type de générations » ; « avec lui on a toutes les armes pour aller chercher cette troisième étoile » ; « il sait mieux que moi, la sortie c’est plus important que tout ce que tu as fait avant, on va essayer de faire ça de la meilleure des manières », ont successivement déclaré les trois joueurs. Pincement au cœur garanti.

La séquence émotion et les câlins aux équipes de TF1 se sont terminés sur un très bel hommage à ce chef d’œuvre de Roberto Benigni, en guise de remerciements après ces 14 années : « Il ne faut pas oublier que la vie est belle. »

Plus belle encore avec une troisième étoile ?

Pour Ousmane Dembélé, il n'y a pas de malaise en attaque