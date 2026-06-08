Olise indique la bonne direction aux Bleus

Opposée à l'Irlande du Nord pour son dernier match de préparation, l'équipe de France met une victoire et quelques devoirs dans sa valise avant de décoller pour l'Amérique. En effet, le triplé de Michael Olise ne dispensera pas les hommes de Didier Deschamps de travaux avant le début des choses sérieuses.

France 3-1 Irlande du Nord

Buts : Olise (43e, 49e, 75e) pour les Bleus // Kelly (64e) pour la Green and White Army

Sans Will Griggs on fire et animés par le souvenir « Maradona good, Pelé better, George Best », la jeune Irlande du Nord peut partir en vacances le sentiment du devoir accompli. Et pour cause, bien que non qualifiés pour le Mondial à venir, les hommes de Michael O’Neill ont poussé un des favoris de la compétition à revoir sa copie s’il veut répondre aux attentes placées en lui. Martelant ces derniers jours leur appel à l’humilité, ces Bleus ne pouvaient pas mieux faire passer le message qu’en délivrant une prestation aussi laborieuse que ce lundi soir dans l’agglomération lilloise, et ce quatre jours après la défaite contre la Côte d’Ivoire à Nantes. Certes, la situation a fini par se décanter à la grâce d’un triplé de Michael Olise ; évidemment, ces matchs servent aussi à se roder, mais il ne faudrait pas pour autant se faire ronger par les doutes.

Casse-tête du soir, bonsoir

Que ça peut être puissant une Marseillaise. Alors que dire quand c’est la dernière entonnée avec tout le peuple français dans son dos. On n’était pas sous la chemise de Didier Deschamps, mais on imagine le frisson qui l’a traversé et on devine ce qui pouvait trottait dans sa tête à ce moment-là : oui, 14 ans après sa première au stade Océane du Havre contre l’Uruguay, après 15 villes visitées dans l’Hexagone, voici la dernière du Double D sur le sol français avec le costume de sélectionneur des Bleus. Sous le toit du stade Pierre-Mauroy, il s’agit donc de soigner sa sortie et surtout se remettre dans le bon sens avant d’attaquer la Coupe du monde. Problème : la suite ne se déroule pas exactement comme prévu.

Moment FRISSON à Lille ! La Marseillaise résonne avec force dans la Decathlon Arena pour la dernière fois sous l'ère Deschamps à domicile ! Coup d'envoi dans quelques instants ! 🇫🇷🎶 📺 Match à suivre en direct sur TF1 et en streaming sur TF1+ : https://t.co/0kxE7Lu0KQ pic.twitter.com/YXHMX9RskZ — TF1 (@TF1) June 8, 2026

La consigne du soir était de faire sauter le verrou posé par une équipe dont la compo avait été publiée sur les réseaux avec un picto « cadenas ». Casse du siècle il n’y aura pas, tant les verts clairs vont longtemps buter sur le bloc vert foncé. Ce n’est pas faute d’avoir vu le capitaine Kylian Mbappé tambouriner à la porte de Pierce Charles : le Madrilène moufte les ouvertures de Michael Olise et lorsqu’il fait trembler les filets après la frappe sur le poteau d’Aurélien Tchouaméni (20e), il est surpris hors jeu. Le public nordiste craint la douche irlandaise quand Patrick Kelly croise trop sa frappe, s’impatiente quand même la pause « fraîcheur » ne permet pas de trouver la solution et se crispe quand Jules Koundé met Mike Maignan en difficulté dans son jeu au pied. Deschamps peut être furibard en bord de pelouse : son équipe n’y est pas.

Le coup de gueule s’avère efficace puisque, dans la continuité, c’est l’homme le plus inspiré et actif de cette première période, Désiré Doué, qui trouve la brèche. Le Parisien propose une course dans la profondeur, est servi par Dayot Upamecano, puis trouve Ousmane Dembélé en retrait. La frappe du Ballon d’or est contrée mais profite à Michael Olise, qui transforme avant de célébrer avec toute l’expressivité qu’on lui connaît (1-0, 43e). À la pause, au-delà des états de forme des deux champions d’Europe (Ousmane Dembélé et Désiré Doué) et du vice-champion d’Europe (William Saliba) alignés d’entrée, reste une certitude : la liste des travaux à faire est encore longue.

43' BUUUUUT POUR LES BLEUS ! Michael Olise à la finition, tout en douceur ! Encore un but pour l'ailier du Bayern Munich ! 🔥 France : 1-0 Irlande du Nord ! 📺 Match à suivre en direct sur TF1 et en streaming sur TF1+ : https://t.co/0kxE7Lu0KQ pic.twitter.com/ed0uA7sTbl — TF1 (@TF1) June 8, 2026

Olise, c’est gagné

On ne veut pas porter l’œil à Jules Koundé mais l’entame de seconde période permet de griffonner un ligne : sa doublure Malo Gusto part pied au plancher, claque un centre mettant en alerte toute l’arrière-garde britannique que Theo Hernandez tente de convertir de la tête avant que Michael Olise ne déchire les filets (2-0, 49e). Toujours avec le même entrain. Les espaces sont plus nombreux, mais Mbappé n’arrive toujours à s’en délecter, à l’image de ses trois tentatives consécutives terminant dans les travées. Le record de l’attaquant local, Olivier Giroud, reste d’actualité mais cette considération n’encombrera pas l’esprit de son sélectionneur qui préférera s’intéresser aux chantiers en cours. Défensif notamment, mis en exergue au moment d’une perte de balle de Rayan Cherki. Gusto passe au travers, Upamecano perd son duel à l’épaule face à Shea Charles, Lucas Digne et Maignan ne peuvent pas intervenir pour empêcher le tap in de Patrick Kelly (2-1, 64e).

Le premier but international du natif de Portstewart servira de post-it, une fois que les suiveurs des Bleus auront eux fini de saliver sur l’œuvre de Michael Olise, auteur de son premier triplé en sélection, grâce à sa spéciale : une série de dribbles de la droite vers la gauche ponctuée d’une sublime caresse en direction du petit filet opposé (3-1, 75e). La prestation du meneur munichois peut servir de point d’appui au staff tricolore, mais elle ne pourra pas complètement cacher les difficultés collectives, à 8 jours du grand raout face au Sénégal.

France (4-2-3-1) : Maignan – Koundé (Gusto, 46e), Upamecano, Saliba (Lacroix, 46e), T. Hernandez (Digne, 62e) – Tchouaméni (Koné, 82e), Rabiot (Kanté, 90e+1) – Olise (Akliouche, 82e), Dembélé (Cherki, 62e), Doué (Barcola, 62e) – Mbappé. Sélectionneur : Didier Deschamps.

Irlande du Nord (5-4-1) : P. Charles – Spencer, Hume, McConville, Brown, Devenny – Kelly, S. Charles, McCann (Galbraith, 63e), Price – Donley. Sélectionneur : Michael O’Neill.

Revivez France - Irlande du Nord (3-1)