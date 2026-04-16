Les Bleus connaissent leur dernier adversaire avant le Mondial 2026

Un adversaire pas si inconnu que ça. La Fédération française de football a officialisé la tenue d’un match amical de préparation à la Coupe du monde 2026 entre l’équipe de France et l’Irlande du Nord au stade Pierre-Mauroy de Lille, le 8 juin (21h10).

Un match placé une semaine avant l’entrée en lice au Mondial

Pour la dixième fois de leurs histoires, les deux nations vont se mesurer l’une contre l’autre. Les Français dominent les débats avec trois matchs nuls et six victoires, dont une lors de la Coupe du monde 1982 (4-1).

Nos Bleus défieront l’Irlande du Nord pour ce dernier match de préparation avant la 𝑪𝑶𝑼𝑷𝑬 𝑫𝑼 𝑴𝑶𝑵𝑫𝑬 🔥 France 🆚 Irlande du Nord 📆 Lundi 8 juin | 21h10 📍 𝐋𝐈𝐋𝐋𝐄 pic.twitter.com/25uCdSh5n9 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) April 16, 2026

Cette rencontre interviendra quelques jours après France – Côte d’Ivoire à Nantes (4 juin) et une semaine avant l’entrée en matière des hommes de Didier Deschamps au Mondial contre le Sénégal (16 juin, 21 heures). Par la suite, les Français auront affaire à l’Irak (22 juin, 23 heures) et la Norvège (26 juin, 21 heures) dans le groupe I.

Le programme est bouclé, pas de report possible, ce n’est pas la Ligue 1.

Camavinga, de haut en bas