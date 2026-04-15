C1

Quarts

Liverpool-PSG (0-2)

Le PSG dans le dernier carré : faut-il reporter la fin du championnat ?

SF le Mercredi 15 Avril à 00:00 3 Réactions

Le Paris Saint-Germain a validé ce mardi sa présence en demi-finales de Ligue des champions. Après avoir déjà déplacé les matchs contre Nantes et Lens, il faut désormais trouver le moyen de mettre les hommes de Luis Enrique dans les meilleures dispositions pour signer le doublé. Une idée : reportons toute la fin du championnat de Ligue 1 !