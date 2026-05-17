Luis Enrique donne des nouvelles de Dembélé

Plus de peur que de mal. Interrogé sur la nature de la blessure d’Ousmane Dembélé, sorti prématurément à la 27e minute de jeu à cause d’une gêne au mollet, Luis Enrique a donné des premières nouvelles rassurantes : « Il va bien. J’espère rien d’important », a-t-il confié au micro de Ligue 1+.

🎙️ "Je pense qu'Ousmane va bien et que ce n'est pas grave." Les mots rassurants de João Neves 😇#PFCPSG pic.twitter.com/9vM9uE8f19 — L1+ (@ligue1plus) May 17, 2026

Même son de cloche pour João Neves au micro du diffuseur : « Oui je pense qu’il va bien. Je n’ai pas parlé avec lui mais je pense que ce n’est pas grave. » En conférence de presse, Enrique en a dit un peu plus : « Je pense que c’est juste de la fatigue. Ce qu’on dit aujourd’hui n’est que pure spéculation, mais je ne pense pas que ce soit grave, et il reste encore deux semaines. » L’international tricolore devrait donc bien être de la partie le 30 mai prochain pour la finale de Ligue des champions face à Arsenal.

Ou alors sacré bluff.

Du jamais vu depuis 2013 pour le PSG (mais pas en bien)