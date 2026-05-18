Du jamais vu depuis 2013 pour le PSG (mais pas en bien)

Sans forcer. Assuré de remporter son cinquième titre de champion de France d’affilée, le Paris Saint-Germain a fini la saison sur une défaite contre le Paris FC (2-1). Le club de la capitale termine tout de même avec six points de plus que son dauphin, Lens, mais tout n’a pas été parfait. Notamment offensivement. Avec 74 réalisations en championnat, ce PSG termine très loin des 92 buts inscrits en 2024-2025 et des 81 de l’exercice 2023-2024, les deux premières saisons à 34 journées.

En se basant sur la moyenne de buts par match, établie à 2,18 cette saison, il faut remonter à l’exercice 2012-2013 pour voir un championnat aussi peu prolifique pour le club parisien. À l’époque, le PSG avait terminé avec le total de 69 buts… dont 30 pour le seul Zlatan Ibrahimović.

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