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La cérémonie du titre du PSG délocalisée... dans le stade du Paris FC ?

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La cérémonie du titre du PSG délocalisée... dans le stade du Paris FC ?

Énième problème de riche au PSG ? Sauf improbable cataclysme, le Paris Saint-Germain va être sacré champion de France pour la 14e fois de son histoire. Problème : le club de la capitale ne jouera plus au Parc des Princes cette saison et n’aura donc aucune occasion de soulever son trophée dans son stade. Ce n’est pas faute d’avoir demandé l’autorisation d’organiser une cérémonie au Parc dans la foulée du match à Jean-Bouin ce dimanche, mais la préfecture de police a décliné, une fois de plus.

Une fête chez le voisin

Face à cette situation aussi cocasse que problématique, la LFP aurait sondé le Paris FC pour organiser la remise du titre du PSG… au stade Jean-Bouin directement, selon L’Équipe. Le quotidien sportif ajoute que cette demande n’arrangerait pas le promu parisien, « qui a prévu des festivités pour ce dernier match de la saison ».

Parmi les célébrations prévues par le club détenu par la famille Arnault, un feu d’artifice et des hommages aux joueurs qui vont s’en aller tel que Julien Lopez.

La LFP n’a décidément plus aucune limite pour ridiculiser son championnat phare.

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