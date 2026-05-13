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Un historique du Paris FC va quitter le club

LB
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Un historique du Paris FC va quitter le club

L’amour dure neuf ans. Présent au Paris FC depuis 2017, Julien Lopez a annoncé sur son compte Instagram qu’il quitterait le club à l’issue de la saison.

Des rêves accomplis

Prolongé la saison dernière au moment de la montée du PFC en Ligue 1, le Marseillais de naissance a donc annoncé son départ du club : « Fallait bien que ça arrive un jour, après une décennie sous les couleurs du Paris FC, it’s time to close le chapitre Paris FC avec la fierté d’avoir tout donné à chaque fois que j’ai foulé cette pelouse », a indiqué l’ancien joueur de Marseille Consolat.

Malgré un temps de jeu réduit cette saison puisqu’il n’a disputé que cinq rencontres, il s’est tout de même réjoui d’avoir pu jouer avec son frère Maxime durant deux saisons : « Et quoi de plus beau que d’avoir pu jouer avec toi brother quel kif aucun mot ne pourra décrire ce qu’on a vécu mon frère te voir retrouver le sourire de la vie, jouer, gagner, célébrer un but ensemble, réaliser mon rêve de Ligue 1, te battre aux jeux à l’entraînement, te voir bouder en quittant le terrain, se faire des passes au Vélodrome incredible ça restera gravé à vie. » S’il n’a pas encore communiqué son prochain club, à 34 ans, l’aîné des frères Lopez s’est dit « en pleine forme » et « prêt » pour la suite.

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LB

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