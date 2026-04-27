Le coup de gueule de Pierre Lees-Melou sur la sonorisation des arbitres

Rattrapé par la patrouille. Début avril, Pierre Lees-Melou avait milité, dans les colonnes de L’Équipe, pour la sonorisation des arbitres de Ligue 1. Si l’outil a été testé ces dernières semaines, il n’est pas encore étendu à l’ensemble des matchs, et le milieu du Paris FC l’a appris à ses dépens. Dimanche, face au LOSC (0-1), il a été expulsé et s’est plaint, en zone mixte, de ne pas avoir pu s’expliquer avec l’homme en noir.

« Capitaine ou pas, on ne peut pas leur parler »

« Bien sûr que je n’ai pas échangé avec lui, on ne peut pas parler avec Monsieur Vernice, a-t-il lancé. En tant que capitaine, j’ai normalement le droit de lui parler. Mais capitaine ou pas, on ne peut pas leur parler. C’est pour ça que je suis toujours pour la sonorisation. Qu’on l’installe vite. Cela détendrait tout le monde. »

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Son carton rouge est survenu après un geste d’humeur lors duquel il a fait mine de jeter le ballon par terre. « Je suis frustré, mais on n’a même plus le droit d’être frustré contre nous-mêmes. Je ne vise jamais l’arbitre. J’ai un geste d’humeur où je veux jeter [le ballon] vers le sol, ce que je ne fais pas, parce que je sais que c’est sanctionnable. Mais bon, je ne suis pas surpris qu’il m’ait mis un rouge. Il m’en a déjà mis un l’année dernière avec Brest », s’est lamenté le Parisien.

La rancune est tenace.

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