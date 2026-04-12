S’abonner au mag
  • Ligue 1
  • J29
  • Lyon-Lorient (2-0)

La sonorisation arbitrale enfin utilisée en Ligue 1 !

AL
Réactions
La sonorisation arbitrale enfin utilisée en Ligue 1 !

Petit moment d’histoire.

Alors que l’OL venait d’inscrire deux buts coup sur coup en début de deuxième période, ce dimanche soir face à Lorient, les Merlus auraient bien pu être relancés dans la partie en récoltant un penalty pour une potentielle faute sur Bamba Dieng. Mais ils ne l’ont finalement pas obtenu, après vérification de Benoît Bastien à la VAR, et celui-ci l’a ensuite annoncé au stade grâce à un micro. C’est peut-être un détail pour vous, mais pour le championnat de France, ça veut dire beaucoup : il s’agissait là de la première utilisation officielle de la sonorisation des arbitres en Ligue 1.

Un poil long, un poil robotique, mais on avance doucement mais sûrement.

Revivez Lyon-Lorient (2-0)

AL

À lire aussi
Logo de l'équipe FC Lorient
Lyon stoppe sa série noire
  • Ligue 1
  • J29
  • Lyon-Lorient (2-0)
Lyon stoppe sa série noire

Lyon stoppe sa série noire

Lyon stoppe sa série noire
Les grands récits de Society: La grande enquête Dupont de Ligonnès
  • Enquête
Les grands récits de Society: La grande enquête Dupont de Ligonnès

Les grands récits de Society: La grande enquête Dupont de Ligonnès

Comment un père de famille modèle en arrive-t-il à tuer sa femme, ses enfants, leurs chiens, puis disparaître ? Enquête sur une descente aux enfers.

Les grands récits de Society: La grande enquête Dupont de Ligonnès
10
Revivez Lorient - OL (1-0)
  • Ligue 1
  • J15
  • Lorient-OL
Revivez Lorient - OL (1-0)

Revivez Lorient - OL (1-0)

Revivez Lorient - OL (1-0)
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

20
Revivez Lyon-Lorient (2-0)
Revivez Lyon-Lorient (2-0)

Revivez Lyon-Lorient (2-0)

Revivez Lyon-Lorient (2-0)

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.