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En direct : Lyon-Lorient (2-0)
🔀 Changement pour Olympique lyonnais. Ruben Kluivert remplace Roman Yaremchuk, buteur ce soir
Pagis en mode Zidane, épisode 2 : sombrero sur balle au sol, c'est du solide
🔀 Changement pour Olympique lyonnais. Tanner Tessmann remplace Tyler Morton
🟨 Carton jaune pour Endrick, mais aucune idée du pourquoi ni du comment
Greif encore !!! Le portier lyonnais se détend de tout son long pour venir enlever la frappe de ! Quel arrêt à nouveau !
🔀 Changement pour FC Lorient. Sambou Soumano remplace Cheikh Bamba Dieng
Pablo Pagis s'en charge, et ça passe entre les perches ! Lyon 2-3 Lorient
En revanche, coup de sifflet de l'homme en jaune pour une faute sur Pagis, et très bon coup-franc à venir pour les Merlus aux abords de la surface lyonnaise...
Une faute de plus sur Afonso Moreira, mais celle-ci n'est pas sifflée : Monsieur Bastien semble en avoir ras le bol de tous les grigris du portugais
Quel retour de Faye pour venir éviter le doublé qui tendait les bras à Yaremchuk ! Corner pour l'OL, mais spoiler il ne donne rien
Encore vingt minutes à jouer dans cette partie, et on se dirige vers la fin d'une bien vilaine série pour l'OL... À moins que Lorient ne trouve les ressources pour redonner un peu de suspense dans cette fin de match ?
Pas de penalty sifflé par Benoit Bastien après visionnage des images : le tout expliqué tel un robot en haut parleur dans tout le stade.
Attendez, y'a pas péno sur Bamba Dieng là ?? WTF
VAR new gen en cours...
Du coup, on considère que c'est un sacré coup de coaching de Fonseca à la mi-temps ? Ou bien c'est surtout le fait d'avoir laissé Endrick et Tolisso sur le banc au coup d'envoi qui était une sacrée connerie ? À vos votes...
Quel début de deuxième mi-temps, Mssieurs dames...
Le raté de Bamba Dieng face au but !! L'attaquant lorientais était tout proche de réduire le score mais sa frappe du gauche passe de peu à gauche du poteau de Dominik Greif, qui l'a sûrement un peu gêné !
⚽ But de Corentin Tolisso pour Olympique lyonnais !!! Mvogo s'interpose face à Endrick mais le capitaine lyonnais, à peine entré en jeu lui aussi, est à la retombée du ballon et le pousse de la tête dans le but laissé vide ! Lyon 2-0 Lorient
120 supporters lorientais qui ont fait le déplacement à Lyon un dimanche soir, faut être motivé...
Ce but a le mérite de réveiller un peu tout le monde : l'OL, le public, moi, vous, mais aussi les Lorientais, qui testent Greif de loin via Kouassi
Est-ce qu'on a déjà assez parlé de la tronche totalement random de Dominik Greif ? Vraiment certain de ne pas le reconnaitre si je le croise dans la rue...
⚽ But de Roman Yaremchuk pour Olympique lyonnais ! L'attaquant ukrainien inscrit son premier but en Ligue 1 de la tête, à la réception d'une vraie galette de l'entrant Endrick !! Quelle entrée décisive de l'international brésilien !
Mes infos de l'oreillette étaient donc vraies : cet OL montre d'ores et déjà un nouveau visage et se rue vers l'attaque en ce début de deuxième acte ! En espérant que ça dure, histoire de voir du spectacle !
🔀 Changement pour Olympique lyonnais. Endrick remplace Noah Nartey
🔀 Changement pour Olympique lyonnais. Orel Mangala remplace Steeve Kango
🔀 Changement pour Olympique lyonnais. Corentin Tolisso remplace Rachid Ghezzal
D'ailleurs, va y avoir du mouvement niveau changements... Endrick, Tolisso et Mangala s'apprêtent à débarquer sur la pelouse.
Zêtes prêts la team ? Ça va pas tarder à reprendre... et on me dit dans l'oreillette que les 22 acteurs vont revenir sur le terrain avec d'autres intentions. Allez messieurs, un peu de panache oh, c'est le match du dimanche en prime time quand même !!
C'est la mi-temps au Groupama Stadium (0-0) ! On ne va pas se le cacher, on s'est un peu ennuyés dans ce premier acte : les Lyonnais, globalement dominateurs, n'arrivent pas à se montrer dangereux sur le but de Mvogo, à l'image d'un Yaremchuk esseulé. En face, Lorient fait bloc et était tout proche d'ouvrir le score sans une parade monumentale de Greif juste avant le retour aux vestiaires. Tout reste à faire en deuxième mi-temps !!
BABABABABAAAAA l'arrêt de fou furieux de Dominik Greif face à Bamba Dieng !!! Le portier lyonnais évite le coup de froid juste avant la mi-temps en sortant une énorme manchette face à la reprise à bout portant de l'attaquant lorientais !
Come on Lyon, do something
Inquiétude pour Steeve Kango, qui boitille bas... mais le défenseur lyonnais tient pour l'instant son rang.
Un peu chelou, ce que vient de tenter Yaremchuk dans la surface adverse... Renvoi aux six-mètres pour Mvogo.
Les contacts s'enchainent en cette fin de mi-temps : coup-franc à venir pour l'OL et la patte gauche de Rachid Ghezzal !
Ah ça y est, les premiers sifflets tombent des tribunes du Groupama, à la suite d'une énième imprécision technique lyonnaise
Ouah la trogne d'Endrick qui se mate le match depuis le banc de touche ! J'aimerais pas être son chewing-gum
Les roulettes de PP au milieu de terrain façon ZZ ! Merci Pablo d'animer un peu le match
La frappe de Jean-Victor Makengo manque de puissance ! Un joli cafouillage dans la surface lyonnaise, le FCL n'était pas loin d'ouvrir le score sur ce coup-là !
En face, Lorient est plutôt structuré, et tente quelques incursions en contre, mais c'est tout aussi insipide (pour l'instant)
🔀 Changement pour FC Lorient. Panos Katseris remplace Théo Le Bris, qui sort en grimaçant sévère.
Le capitaine Théo Le Bris semble s'être fait un sérieux bobo et reste au sol, inquiétude dans les rangs des Merlus...
Il est vif, l'ami Afonso Moreira. Et d'ailleurs, il ramasse un paquet de tacles dans les tibias : protégez les artistes !
La grosse occaze pour le FC Lorient ! Sur un contre bien mené, Pablo Pagis envoie une frappe aussi moisie qu'écrasée du gauche... C'est vraiment pas bien joué cette histoire
Corner à venir pour les Merlus, sur une action vraiment chelou : Niakhaté est contraint d'offrir une munition à Lorient, sur un dégagement de Mvogo
Grosse grosse bataille dans le milieu de terrain dans ce premier quart d'heure et ça, ça ne fait pas vraiment nos affaires niveau spectacle...
Deuxième corner à venir pour l'OL, à la suite d'une nouvelle offensive côté gauche... qui ne donne rien
Le premier joli mouvement sur la gauche de l'attaque lyonnaise ! Abner brosse son centre et trouve la caboche de Yaremchuk, mais ça passe au dessus !
Pas l'affluence des grands soirs, mais une jolie petite ambiance au Groupama Stadium : trois points impératifs pour continuer à coller le wagon de tête...
Le pressing lorientais n'est pas dégueu non plus, et leur permet de développer (enfin) un peu de jeu
Les locaux démarrent fort la partie, et ne laissent pas les Merlus respirer en ce début de match
Première sueur froide dans la surface lorientaise, suite au premier corner des Gones. Ça commence fort !
Allez on se met en place sur son canap, les joueurs font entrée sur la pelouse : coup d'envoi imminent !
Coup d'envoi dans quelques petites minutes la team ! C'est quoi votre prono ce soir ??
Perso je vois un bon 2-0 pour l'OL, buts d'Afonso Moreira et d'Endrick en sortie de banc (supplément doigt sur la bouche devant Paulo Fonseca)
Saluuut les sofootix ! Quoi de mieux qu'un petit match de Farmers League pour terminer le weekend ? Les Merlus de Pantaloni (9e) débarquent au Groupama Stadium avec la ferme intention de venir enquiquiner des Lyonnais (7e) qui n'ont plus gagné le moindre match depuis deux mois ! Vivons ensemble la clôture de la J29 sur sofoot.com les ptits zamis !
🔀 Changement pour Olympique lyonnais. Ruben Kluivert remplace Roman Yaremchuk, buteur ce soir
🔀 Changement pour Olympique lyonnais. Tanner Tessmann remplace Tyler Morton
🟨 Carton jaune pour Endrick, mais aucune idée du pourquoi ni du comment
🔀 Changement pour FC Lorient. Sambou Soumano remplace Cheikh Bamba Dieng
⚽ But de Corentin Tolisso pour Olympique lyonnais !!! Mvogo s'interpose face à Endrick mais le capitaine lyonnais, à peine entré en jeu lui aussi, est à la retombée du ballon et le pousse de la tête dans le but laissé vide ! Lyon 2-0 Lorient
⚽ But de Roman Yaremchuk pour Olympique lyonnais ! L'attaquant ukrainien inscrit son premier but en Ligue 1 de la tête, à la réception d'une vraie galette de l'entrant Endrick !! Quelle entrée décisive de l'international brésilien !
🔀 Changement pour Olympique lyonnais. Endrick remplace Noah Nartey
🔀 Changement pour Olympique lyonnais. Orel Mangala remplace Steeve Kango
🔀 Changement pour Olympique lyonnais. Corentin Tolisso remplace Rachid Ghezzal
🔀 Changement pour FC Lorient. Panos Katseris remplace Théo Le Bris, qui sort en grimaçant sévère.
Olympique lyonnais
FC Lorient
Par François Goyet