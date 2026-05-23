Zabarnyi et Safonov évitent de se serrer la main

Juste deux potes de collèges qui font les idiots ? C’est peut-être plus que ça. Illya Zabarnyi et Matveï Safonov ne se sont pas serré la paluche lors d’un match amical disputé entre joueurs du PSG ce samedi. Cette absence de proximité a été remarquée au Campus PSG, alors que le Russe et l’Ukrainien ont disputé treize rencontres tous les deux cette saison.

La scène ne dit pas s’il existe une réelle animosité entre les deux joueurs, mais elle raconte que le contexte international intervient dans leur relation. Le défenseur central et le gardien cohabitent depuis cet été, sur fond d’invasion russe de l’Ukraine en février 2022. Après son arrivée au PSG, Zabarnyi avait expliqué « n’entretenir aucune relation avec les Russes. » Il avait ajouté : « Les Russes sont des agresseurs qui tentent en vain de détruire la liberté et l’indépendance de l’Ukraine. La guerre continue, et je n’entretiens aucune relation avec les Russes. » Matvey Safonov, lui, n’a jamais étalé publiquement ses convictions.

🚨 CRAZY! 🤯 PSG teammates Matvey Safonov and Ilia Zabarnyi do NOT clap each other’s hands during the training session. 😬 Safonov is Russian. 🇷🇺 Zabarnyi is Ukrainian. 🇺🇦 pic.twitter.com/BCQOcszO9V — Polymarket FC (@PolymarketFC) May 23, 2026

Le Parisien explique de son côté que les deux joueurs évitent de s’afficher ensembles, pour ne pas attiser de récupération politique autour du conflit. Cette prudence s’expliquerait pas la crainte, notamment du côté de l’Ukraine, d’une instrumentalisation de la situation par la Russie.

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