Une offre de 2 milliards formulée pour acheter Naples

Comme Côme, Americans come ? Un consortium américain a fait une offre d’environ deux milliards d’euros pour racheter Naples. Selon The Athletic, Aurelio De Laurentiis, le big boss de Naples, négocie avec des potentiels repreneurs depuis plusieurs mois. Le canard américain rapporte que l’entreprise Underdog Global Partners aurait même proposé d’investir dans les infrastructures du club, comptant notamment une rénovation complète du stade Diego-Maradona.

De Laurentiis pas vendeur

Le patron du Napoli depuis 2004 ne serait pas vendeur, mais une telle somme pourrait lui donner des idées. Le magnat du cinéma a aidé les Sudistes à remporter deux Serie A, en 2023 et 2025. L’hiver dernier, des offres de rachat de la Juventus et du Milan avaient été formulées pour des montants supérieurs à un milliard d’euros. En 2022, les Américains de RedBird avait racheté le Milan contre 1,2 milliard.

Et le système de retraites ? Et les hôpitaux ? Comment qu’on fait ?

Romelu Lukaku peut enfin rejoindre la Belgique