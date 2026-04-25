Naples corrige Cremonese et retarde le sacre de l’Inter

Naples 4-0 Cremonese

Buts : McTominay (3e), Terracciano (45e CSC), De Bruyne (45e+3), Santos (52e) pour les Partenopei

La patience est mère de toutes les vertus. Alors que l’Inter pouvait être sacrée championne d’Italie dès ce vendredi soir en cas de défaillance napolitaine, les protégés d’Antonio Conte n’auront pas apporté cette satisfaction au leader du championnat. Il a fallu moins d’une heure à Naples pour assurer un score fleuve face à la Cremonese (4-0), qui voit la zone de relégation se rapprocher dangereusement.

La qualification en Ligue des champions quasiment assurée

Les Partenopei n’auront pas eu le temps de douter, puisque dès l’entame du match, Scott McTominay a ouvert le score après un superbe décalage de Kevin De Bruyne (1-0, 3e). Il aura fallu attendre l’approche de la mi-temps pour que Naples se mette à l’abri, grâce à Filippo Terracciano, l’arrière droit de la Cremonese qui a catapulté le cuir au fond de ses propres filets (2-0, 45e). Déjà passeur sur le but de McTominay, De Bruyne a également décidé de se muer en buteur pour donner une avance considérable aux Napolitains à la pause.

⭐ | Alisson Santos y est aussi allé de son but dans ce festival du Napoli ! 🇧🇷 🇹🇳 #NapoliCremonese Suivez la rencontre en direct sur DAZN ! 📲 pic.twitter.com/t8aWMYdjcW — DAZN France (@DAZN_FR) April 24, 2026

La seconde période s’est déroulée comme la première : dominée de la tête et des crampons par Naples. Décidés à soigner leur goal-average, Rasmus Højlund et ses coéquipiers sont repartis à l’attaque. C’est finalement Alisson Santos qui a décidé qu’il était temps pour les Napolitains d’également remporter la deuxième période avec une frappe sublime aux 25 mètres qui n’a laissé aucune chance à Emil Audero (4-0, 52e). McTominay aurait pu s’offrir un doublé en fin de rencontre, mais son penalty a été parfaitement stoppé par Audero (83e). Ce résultat empêche pour le moment le sacre de l’Inter qui pourrait reprendre 12 points d’avance sur son dauphin en cas de victoire face au Torino dimanche. Pas encore suffisant pour que le Napoli dise adieu à ses chances de titres, les protégés d’Antonio Conte ont en revanche fait un grand pas vers la qualification en Ligue des champions.

Affaire à suivre.

Grâce à Højlund, Naples remet la pression sur le Milan