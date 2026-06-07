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Un défenseur brésilien est forfait pour le Mondial

AL
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Un défenseur brésilien est forfait pour le Mondial

Coup dur pour la Seleção.

Vainqueur de l’Égypte ce samedi soir, le Brésil a perdu sur blessure son latéral droit Wesley, touché à la cuisse gauche. Les examens réalisés dans la foulée ont montré que le défenseur de la Roma souffrait d’une lésion musculaire et qu’il ne pourra pas prendre part au Mondial qui démarrera la semaine prochaine. Une vraie mauvaise nouvelle pour Carlo Ancelotti, qui devait a priori faire de Wesley son latéral titulaire. Le technicien italien a déjà tranché : il a choisi d’emmener à la place Ederson, le milieu de terrain de l’Atalanta.

Et l’ancien Madrilène Danilo devient donc le grand favori pour être titulaire à ce poste face au Maroc, dimanche prochain.

 

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