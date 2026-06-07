La Norvège accroche le Maroc

Maroc 1-1 Norvège

Buts : Díaz (5e) pour le Maroc // Ødegaard (75e) pour la Norvège

Il fallait donc attendre la sortie de Haaland pour voir la Norvège se mettre à jouer au foot !

Il y avait du beau monde aligné ce dimanche soir au Sports Illustrated Stadium entre le Maroc et la Norvège. Haaland était de la partie, tout comme Martin Odegaard, alors qu’Achraf Hakimi étaient eux aussi titulaires côté marocain. Le dernier cité n’a d’ailleurs pas mis beaucoup de temps à être décisif, avec une ouverture du score rapide (1-0, 5e). Globalement au-dessus, les Lions de l’Atlas auraient pu faire le break à plusieurs reprises, mais ils n’y sont jamais arrivés, laissant les Norvégiens finalement revenir en fin de match, après avoir longtemps souffert. Tout juste entré en jeu, Oscar Bobb est parvenu à dynamiter la défense adverse avant de servir Ødegaard qui a parfaitement ouvert son pied (1-1, 75e).

Et voilà la meilleure réponse possible du Gunner à son sélectionneur, qui lui reprochait de ne pas avoir assez de statistiques.

Le Maroc affrontera un des futurs adversaires des Bleus au Mondial