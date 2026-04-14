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Le Maroc affrontera un des futurs adversaires des Bleus au Mondial

CT
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Le Maroc affrontera un des futurs adversaires des Bleus au Mondial

Un duel qui a de la gueule. En vue de la Coupe du monde 2026, la Fédération marocaine de football a annoncé dans un communiqué, ce mardi, que les Lions de l’Atlas affronteront la Norvège d’Erling Haaland en match amical.

« Cette rencontre aura lieu le dimanche 7 juin 2026 au Sports Illustrated Stadium de Harrison, dans le New Jersey, aux États-Unis », écrit la fédération.

Un test grandeur nature

Le Maroc, demi-finaliste de la dernière édition du Mondial, devra faire face à l’Écosse, Haïti mais surtout au Brésil lors du premier match du groupe C, le 14 juin.

La rencontre avec la sélection norvégienne constitue un test capital pour les hommes de Mohamed Ouahbi, vainqueurs du Paraguay en mars dernier. La bande de Haaland et d’Alexander Sørloth se frotte à la huitième nation au classement FIFA, avant de défier la France, l’Irak et le Sénégal, adversaire des Marocains en finale de la dernière CAN, dans le groupe I.

Un champion d’Afrique au programme quoi qu’il arrive.

Le but du week-end nous vient du Maroc

CT

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