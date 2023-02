Le Maroc élimine le Portugal et décroche une qualification historique

But : En-Nesyri (42e) pour le Maroc Expulsion : Walid Cheddira (90e+2) côté Maroc

Il faut savoir sauter très haut pour parvenir à décrocher une étoile. Tout au long de sa carrière, Cristiano Ronaldo l’a rappelé au monde entier en s’élevant plus haut que tout le monde. Comme un symbole, c’est du banc que la star portugaise, quintuple Ballon d’or, a vu Youssef En-Nesyri, le buteur des Lions de l’Atlas qui n’a pas marqué le moindre but cette saison en Liga, monter haut, très haut, pour réduire en cendres ses derniers espoirs de remporter la Coupe du monde. Malgré les blessures, à dix contre onze même dans les dernières minutes, le Maroc l’a fait : il a décroché son billet pour les demi-finales du Mondial 2022. Un moment d’histoire vient de se dérouler sous nos yeux, et les Lions de l’Atlas, tout comme leurs supporters, jouissent plus que jamais de cette sensation de plénitude.

En-Nesyri, le rugissement des Lions de l’Atlas

C’est dans une enceinte clairsemée – du fait d’une organisation sécuritaire expérimentale autour de l’enceinte de l’Al-Thumama Stadium – que le Maroc, sans Nayef Aguerd et Noussair Mazraoui, trop justes et sur le banc, s’avance vers son destin : décrocher une qualification historique pour les demi-finales de la Coupe du monde. Un saut de géant dans le vide qui débute par un frisson, ou plutôt une tête de João Félix bien détournée par Yassine Bono. Un trompe-l’œil, tant c’est le Maroc au fil des minutes qui va prendre l’ascendant face à une Seleção brouillonne. À la baguette, Azzedine Ounahi rayonne, et les Lions de l’Atlas, passé la demi-heure de jeu, accentuent la pression sur le but de Diogo Costa.

Dans son couloir gauche, Yahya Attiat-Allah délivre un premier centre repris par Selim Amallah, dont la reprise s’envole. La seconde offrande sera la bonne, cette fois pour Youssef En-Nesyri qui débloque la situation juste avant la mi-temps (1-0, 42e). La goutte d’eau qu’il fallait pour faire déborder le vase dans la folie, si bien qu’en l’espace de cinq minutes, Bruno Fernandes a le temps de trouver la barre de Bono, de réclamer un penalty ensuite, tandis qu’en contre, Attiat-Allah manque la balle du break sur un beau service de Sofiane Boufal. À la pause, le Maroc est serein, et le Portugal est sous tension.

Historique

Lorsqu’il voit Jamad El-Yamiq passer à un cheveu de doubler la mise sur un coup franc du remuant Hakim Ziyech, Fernando Santos a compris le message : cinq minutes après le coup d’envoi d’un second acte où il n’a plus le choix, il fait entrer João Cancelo et surtout Cristiano Ronaldo sous une avalanche de sifflets. Avec la sortie sur civière de Romain Saïss, le dernier taulier expérimenté de la défense centrale marocaine, le Portugal se met logiquement à pousser très fort : Bernardo Silva côté gauche sert Bruno Fernandes, dont la frappe tendue file juste au-dessus de la transversale marocaine. Chaque seconde qui s’écoule est une souffrance pour les Marocains qui voient le Graal se rapprocher, tout comme pour les Portugais qui comprennent au fur et à mesure que leur rêve est en train de s’envoler.

À treize minutes du terme, Ziyech est au bout du rouleau, mais s’accroche en serrant les dents. Ce sera du banc qu’il verra, à la suite d’une mauvaise relance de sa défense, João Felix tomber une nouvelle fois sur un Bono impérial. Cinq minutes à jouer. Les supporters marocains font exploser le sonomètre, entre sifflets et applaudissement nourris, tentant tant bien que mal de fournir une épaule à leurs joueurs totalement lessivés. Au moment où les huit minutes de temps additionnel sont annoncées, Cristiano Ronaldo déclenche enfin sa première banderille qui est captée par Bono. En l’espace de deux minutes, l’entrant Walid Cheddira prend deux biscottes et laisse les siens souffrir à dix, et Zakaria Aboukhlal manque un but tout fait pour tuer le suspense. Une ultime tête à côté de Pepe n’empêchera pas le Maroc d’écrire l’histoire, et ainsi de devenir la première nation africaine à atteindre le dernier carré de la Coupe du monde. Pour l’éternité.

Maroc (4-3-3) : Bono – Hakimi, El Yamiq, Saïss (Dari, 53e), Attiat-Allah – Amallah (Benoun, 65e), Amrabat, Ounahi – Ziyech (Aboukhlal, 82e) En-Nesyri (Cheddira, 65e), Boufal (Jabrane, 82e). Sélectionneur : Walid Regragui.

Portugal (4-3-3) : Diogo Costa – Dalot, Pepe, Rúben Dias, Guerreiro (João Cancelo, 50e) – Bernardo Silva, Rúben Neves (Cristiano Ronaldo, 50e), Bruno Fernandes – Otavio (Vitinha, 69e), Gonçalo Ramos (Rafael Leão, 69e), João Félix. Sélectionneur : Fernando Santos.