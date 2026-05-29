ACTU MERCATO
L’Atlético de Madrid trolle le Barça
Des offres impossibles à refuser. Alors que les rumeurs vont bon train autour d’un possible départ de Julian Álvarez vers le FC Barcelone, l’Atlético de Madrid ne compte pas se laisser faire. Les Colchoneros ont ainsi publié sur leurs réseaux sociaux trois offres sorties de nulle part. La première consiste en quatre tickets pour un concert de Bad Bunny, un abonnement annuel à la chaîne ABC et un sac de pipas pour s’offrir les services de Lamine Yamal, rien que ça.
HERE WE GO! Hemos enviado un fax al @FCBarcelona_es con nuestra oferta de traspaso: 4 entradas para el concierto de Bad Bunny de mañana, una suscripción anual al ABC y una bolsa de pipas. Esperamos ansiosos la respuesta para preparar el ‘announce’. pic.twitter.com/e0J7mPljHa— Atlético de Madrid (@Atleti) May 29, 2026
Un troll bien sûr, complété quelques minutes plus tard. Les Madrilènes proposent cette fois six entrées pour le concert de dimanche (toujours de Bad Bunny) pour la signature de Pedri. Puis l’Atlético envoie une dernière proposition : un prêt de Raphinha contre un de Tom Ford et Smith, sans option d’achat.
HERE WE GO! Y para completar el 3x1 nos hemos venido arriba y vamos a tirar la casita por la ventana: el jugador llega cedido por una temporada y a cambio nosotros cedemos a Tom Ford y Smith sin opción de compra. Oferta irrechazable. pic.twitter.com/ChQivcgYFd— Atlético de Madrid (@Atleti) May 29, 2026
C’est bizarre, ils n’ont pas fait d’offre pour Ronald Araújo.Le Normand sort un livre en espagnol
TB